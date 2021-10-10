RADWIMPS慶出道15年　發專輯紀念

日本搖滾樂團RADWIMPS慶祝出道15周年，決定將於11月23日發行專輯《FOREVER DAZE》，當中集結在COVID-19蔓延期間所創作的音樂。 這張專輯帶著「永恆的閃光」寓意，是張盡情揮灑出無國界、無流派等實驗元素；內容還收錄《電影之神》、《天氣之子》等16首動畫電影主題曲；而《うたかた歌Utakata-Uta》找來菅田將暉合作，再特別邀請到Awich、iri一起參與。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-10 08:00:00
《FOREVER DAZE》專輯的封面主視覺，是由藝術總監宮下良介的發想為基礎，並與現代藝術家AI ARTIST岸裕真合作，以超越種族和性別，有著各種背景的15歲男女肖像，透過AI智能所製作完成。專輯的主視覺，也如同名稱「DAZE」，加入閃光並以AI製成抽象肖像，象徵RADWIMPS在歷經15年後，還是演奏各式各樣的樂曲並持續進化。
他們去年11月在橫濱體育館，舉行紀念出道15週年的特別演唱會《15th Anniversary Special Concert》的LIVE影像，也在官方YouTube頻道公開。 橫濱體育館演唱會被收錄在最新專輯《15th Anniversary Box（初回限定盤）》、《限量完全指定生產15th Anniversary Box（附贈品）》附贈的Blu-ray／DVD上。
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