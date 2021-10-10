登峰造極青年籃球邀請賽落幕　淡商、高苑奪冠

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比賽期間，副總統賴清德、前體育署長林德福、臺北市政府體育局長李再立、籃協秘書長李一中、高中體總秘書長朱采鳳、T1職籃聯盟雲豹能源董事長賴勁麟、鬍鬚張董事長張永昌等，都到場勉勵努力打拚、奮戰不懈的學生運動員。
副總統甚至還在臉書粉絲團分享，「球鞋摩擦室內地板的尖銳聲、運球的回音、空心球進籃的刷聲，真的讓我非常亢奮，這就是籃球的魅力。當疫情逐步好轉，希望你也可以到球場，用行動支持運動。」大會相當感謝副總統讓賽事更廣為人知。
賽事方面，高女組陽明高中和淡水商工兩強相鬥，陽明賽前零敗，淡商則是上季HBL冠軍。淡商一改前兩場防守缺失，蘇天心18分、韓汛和趙云楓17分、蕭豫玟12分，全隊抓下55籃板、送出18助攻，靠著較出色的團隊戰力，終場以79比62獲勝拿下冠軍。陽明的張聿嵐繳出30分14籃板5助攻5抄截，表現全面。
中華文化教育暨體育交流促進會理事長李述藺晚間，為高男組高苑工商、東山高中之戰開球，最終高苑62比49獲勝，獲得冠軍。
今日比賽戰績如下：
高女組，淡水商工79比62陽明高中、永仁高中82比72北一女中、金甌女中63比58南山高中、苗栗高商68比54南湖高中。
高男組，光復高中68比64、南山高中85比80泰山高中、能仁家商86比72松山高中、高苑工商62比49東山高中。