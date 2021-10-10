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牛排吃全熟很外行？老饕反揭「2關鍵」：其實最難做

▲有網友詢問大家，「牛排吃全熟是要吃什麼？」問題釣出許多內行老饕解答。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有網友詢問大家，「牛排吃全熟是要吃什麼？」問題釣出許多內行老饕解答。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-10 22:55:40

牛排有許多種料理方式，其特有的迷人香氣，能夠依照客製化做出的豐富口感，讓許多民眾愛不釋手，深受饕客們喜愛。不過就有網友指出，一般來說吃牛排都是3分熟或7分熟，好奇詢問大家「吃全熟牛排是要吃什麼？牛排吃全熟的意義在哪？」掀起討論。

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原PO在PTT發文提到，自己很好奇「牛排吃全熟的意義在哪？」認為一般來說吃牛排都是3分熟或7分熟，因為這樣才能吃到「煎出來的油在口中的感覺」。反觀全熟的牛排就沒了這樣的體驗，讓原PO不解詢問「吃全熟牛排是要吃什麼？」

▲近日有網友在PTT提問「有沒有適合煎牛排的鋁鍋 ？」結果不少老饕紛紛激推「2神鍋」，大讚「導熱又耐操！」（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有網友認為，牛排吃全熟才是真正吃技術，考驗廚師功力。（示意圖／翻攝自Pixabay）
問題曝光引發熱議，不過其實支持牛排吃全熟的人還真不少，紛紛留言回覆說，「看什麼等級的啊」、「平價的建議吃熟點」、「組合肉你敢吃三分喔」、「個人喜好啊，喜歡肉大塊又硬又咬不動的口感，然後帶點焦香」、「說真的吃食物個人喜好沒什麼好批評」。

而除了許多網友點出的「個人喜好」外，還有內行老饕認為牛排吃全熟才是真正「吃技術」，「看部位啊，油很多的的確可以全熟。全熟其實最難做，要讓中心溫度剛好到熟但是外表不能老，不是隨便有熟就好」、「大概你吃不懂吧，廚師最討厭全熟，太考驗功力」、「吃技術」、「考驗廚師功力啊」。（編輯：倪浩軒）

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