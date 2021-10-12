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長輩狂留帳單不肯丟！行家點出「暗黑原因」：至少放五年

▲女網友抱怨家中長輩留存了一整箱帳單，就有內行人點出原因，直喊「至少留五年！」（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
▲女網友抱怨家中長輩留存了一整箱帳單，就有內行人點出原因，直喊「至少留五年！」（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-10-12 17:08:05｜2021-10-12 17:42:15

現今政府為響應環保而推動電子帳單，但仍有不少人習慣使用紙本，但繳費完後的紙本帳單你會丟掉嗎？就有一名女網友指出，自家長輩將繳費完的帳單留了一整箱，讓她崩潰直呼「好佔空間啊！」不過，就有內行人點出原因，直言「至少留五年！」

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原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示最近在打掃家裡時，意外發現有一大箱的帳單，讓她傻眼直呼「長輩都會說要留要留，現在都改電子了，丟掉也沒關係吧好佔空間啊」，文末她也好奇詢問「你們會留帳單嗎？」

▲女網友抱怨家中長輩留存了一整箱帳單。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
▲女網友抱怨家中長輩留存了一整箱帳單。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
貼文曝光後，就引來不少網友熱議，「我爸也是留一堆帳單」、「我家長輩也很愛留」；其中就有人指出帳單可供留存備查，若遇到被通知催繳可當作繳費證明，「會喔，自從收到幾年前的催繳單之後，我最起碼都會留一年才丟。」、「各式稅單收據一定要保存一年或一年以上，以因應突然需要辦理各項異動或提供證明使用」、「留！我做會計的朋友說至少要留10～15年，我通常拿掉信封，減少體積」。

甚至還有過來人分享經驗，直言「要留，曾經被追討3年前的電費，還好有留…」、「我基本都會留個五年，自從看過神秘的催繳單後」、「政府的收據要保留5年，幾年前我媽有被追討多年前地價稅還跟她說電腦不會出錯，我媽把收據給他們看才說一聲哦那不用繳。」、「以前也不愛留，被弄過一次……現在必留」。

事實上，根據稅捐稽徵法第11條規定，應自他人取得之憑證及給予他人憑證之存根或副本，應保存5年。且根據稅捐稽徵法第23條規定，稅捐之徵收期間為5年，為避免將來與稽徵機關查證欠稅時引起爭執，納稅義務人對於納稅收據建議至少保存5年。

不過，留言中也有人建議可以改使用電子方式，「以前都會放一年（稅單例外），再撕碎丟掉，現在都改電子，方便許多」、「我都掃成電子檔之後就扔了，紙張也會爛掉，這種檔案不大放雲端可放個五十年不會滿，搞不好你都沒活這麼久咧」、「一律改成電子，宇宙討厭紙本帳單 」。（編輯：陳雅雲）

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