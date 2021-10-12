▲ 從 80 分到 90 分的進化！但足以讓 VW Golf Variant 280 eTSI Style 擊退對手嗎？

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延續八代 Golf 的造型基礎，八代 Golf Variant 確實相較於前世代，有著更大膽的線條，以及更明顯的身份辨識度，且受 Volkswagen 支持者喜愛的方正剛硬線條仍有部分保留，雖然車頭與頭燈線條召來正負兩極評價，但至少給予了明確的「進化」感受，尤其那最具品牌新世代特色的水箱罩連貫式 LED 定位燈，縱使在試駕的入門車型 Golf Variant 280 eTSI Style 上也列為標準配備，那絕對是我認為在外觀配備上最正確的設計了。
方正的格局與線條，帶來了寬敞的空間機能，這也是過往 Golf Variant 車系被稱道的事，這世代也沒例外，標準乘坐狀態下 611 公升的後廂容積、後座椅背傾倒後更可擴充至 1,642 公升，雖然不是同級最大，甚至還比同門師兄 Skoda Octavia Combi 小上了些，但差那一些些不礙事，只要超過 600 公升，對於家庭而言都會是極為實用的車。
將實體按鍵減少趨近於零的座艙設計，同樣是八代 Golf Variant 與其他對手最大的差異，高度數位化、觸控化的轉變，從駕駛眼前 10.25 吋的全邏輯數位化儀表開始，到中控台的 10 吋多媒體鏡面觸控主機、主機下方的數位觸控列等，連頭燈總成、頂篷上的室內燈等，完全轉變為觸控方式，好處自然是騰出了更多置物空間同時營造前衛氛圍，但對於熟悉傳統按鍵、旋鈕介面的人，包含我在內，在整天的試駕過程中，都還沒有脫離「磨合」的操作過程，尤其是過去連看都不用看就可以操作的如頭燈、空調介面，現在卻需要「眼手共用」才能控制，那絕對是讓人最不習慣的部分。
無論坐在前排或後排座椅，寬敞舒適的空間開闊感，仍舊是 Golf Variant 最大的特色，八代車型上也沒例外，中央鞍座的「微排檔桿」也稍有助益，但可惜的是，沒有因為排檔桿的縮小而減少了排檔座所佔的面積，讓中央鞍座的空間佈局仍舊是簡單的置物盤、兩個置杯架，若因排檔桿的體積縮小而釋放更多的置物空間，相信能更讓車主感受到此設計的美意。
微型化的邏輯，也同樣延伸至動力規格。Volkswagen 集團中熟悉的 1.5 升渦輪增壓直列四缸汽油引擎，是目前八代 Golf Variant 唯一的動力選擇，無論是試駕主角 Golf Variant 280 eTSI Style，或是高階的 Golf Variant 280 eTSI R-Line，都透過此具引擎所提供的 150 匹最大馬力與 25.5kgm 最大扭力帶動著，透過七速 DSG 雙離合器自手排變速箱的傳遞，給予了大概八成讓 Volkswagen 車迷熟悉的動力感受，其中增加的兩成新鮮感，則來自於新加入的 48V 輕油電動力系統的幫助，無論是怠速熄火或再啟動時的平順度，或是過往低轉速時踩踏油門的空窗期，都可以透過此輕油電加持而獲得改善，但整體而言，輕快且順暢的加速感，仍是此具 1.5 升引擎加上 DSG 變速系統給予的最主要特色。
前麥花臣後多連桿的底盤懸吊幾何，搭配上 225/40R18 的胎圈配置，可以應付絕大多數台北的路況表現，但也一如過往，遭遇到較為顛簸與碎震的路面，還是或多或少會有一點明顯的彈跳感受。不過讓人肯定的是，那更為細緻的隔音表現，匹配其 121.8 萬的身價，應該不會讓人有太多怨言。
安全面的進化，主要是在主動安全面的科技提升，最新 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統的搭載，其中如全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統於靜止起步時間從原 3 秒提升至 10 秒，增加了在塞車過程時的使用便利與彈性；一鍵啟動 ACC 與車道維持與偏移警示系統的 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統；可將周圍路況以 3D 介面顯示於數位化儀表中的道路虛擬實境顯示功能；以及可在車輛熄火時的三分鐘內，偵測駕駛座車側移動車輛及機車，降低意外撞擊發生機率的Exit Warning 離車安全警示系統等，都是讓八代 Golf Variant 主動安全更提升的關鍵。
除了駕駛介面的數位進化與安全科技程度的提升，平心而論，這次試駕的 Golf Variant 280 eTSI Style，整體而言還是讓人熟悉的一輛 Golf，你若開過前一代的 Golf Variant 車型，對於最新八代 Golf Variant 的感受應該會有高達八成以上的熟悉感，也是許多喜愛歐系車迷朋友認同的感受。而以此實力，面對其他對手的威脅，確實還是無法輕鬆過關，尤其是同門同種的 Skoda Octavia Combi，以價格最接近的 1.5 TSI eiTEC 車型而言（售價 121.9 萬），除了完全相同的動力格局，Octavia Combi 1.5 TSI eiTEC 在整體的配備豐富度上，一點都不遜於 Golf Variant 280 eTSI Style，甚至還有更勝一籌的 8 支揚聲器、多達 9 具的輔助氣囊、列為標配的抬頭顯示器等，唯一差在 Golf Variant 280 eTSI Style 具備三區恆溫空調，Octavia Combi 1.5 TSI eiTEC 則為雙區。但經此比較後也充分說明，對於八代 Golf Variant 而言，未來絕對會是個硬仗。
要如何延續戰力？相信要如何在未來年式更新時針對售價、車型編成、配備清單等再加以調整，應該就會是 Volkswagen Taiwan 要絞盡腦汁的重點了！