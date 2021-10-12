Toyota Corolla Cross 一年賣出 4.2 萬輛還不夠？新推購車優惠方案！
2020 年 10 月 12 日上市的 Toyota Corolla Cross，不但在上市首月接單即突破 10,000 台，更在今年 1 月單月熱銷 6,195 台，創下台灣車市過去 20 年的單月領牌紀錄，而在屆滿一週年之際，累計銷售突破 42,000 台，再次創下 SUV 單一車型的銷售歷史紀錄。
2GameSome - 有車賞
2021-10-12 18:25:00
於上月發表全球獨賣的 Corolla Cross GR Sport 除了搭配帥氣的運動化套件之外，也藉由日本 GR 團隊專業調校的運動化懸吊系統及底盤性能強化，讓車主更能輕鬆享受駕馭樂趣，推出後也獲得市場好評與年輕人青睞，上市首月接單超過 1,200 台，佔 Corolla Cross 構比約 25%，另 Hybrid 佔比則約為 45%，表現超乎預期。
Toyota 趁勢追擊，本月推出 Corolla Cross 歡慶上市周年購車優惠活動，享有振興五倍券專屬購車優惠，並提供 60 萬 30 期高額零利率優惠專案，搭配 5 年 14 萬公里延長保固優惠。可上 Toyota 網站: http://www.toyota.com.tw查詢相關資訊。