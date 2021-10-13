▲ 保時捷魏薩研發中心歡慶 50 周年系列：【第一章】探索核心動力—概念、設計和鑄造

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概念建構





「我們讓創意付諸於現實」是魏薩研發中心模型製作師們的座右銘。在設計初期，團隊使用不同材質的塊狀塑膠呈現未來車型的尺寸比例，但一定會以造型黏土完成第一次的視覺設計，從而將想法一步步實體化。





使用黏土的好處是能夠即時調整形狀。在過程中需要仰賴高超手藝，才能在開發程序中逐漸完成造型製作。由於車身表層對空氣力學有決定性的影響，使得這個階段的設計研究特別棘手，也因此，在確認最終設計之前，會使用氣流可穿過車身的模型進行測試；在這個階段，模型上的車身接縫、進氣口、輪拱等細節已跟日後的量產車十分接近。然後，才會進入風洞進行後續的開發程序。





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設計





設計團隊的任務是找出新的創意，並且快速推進決策。草圖，無論是在紙張或平板電腦上繪成的雛型，都是設計過程的一大關鍵要件。從 2D 繪圖到 3D 模型，團隊先以設計軟體創造出虛擬作品，最後才會進入打造實體模型的階段。設計師、模型製作師與空氣力學專家共處一室，有利於彼此溝通討論，也有助於保護開發階段的各項機密資訊。除了車身外型，設計部門也負責內裝設計，從基本車室座艙空間到座椅縫線等細節，都必須一一細心設計。





而最終的設計，必須依據實體模型來拍板定案。因此，設計團隊成員裡也有資深工匠職人，部門裡的其他專家則負責不斷設計與測試使用者體驗，包含保時捷互聯系統（Porsche Connect）虛擬環境。從設計到科技、自外觀到內裝，要將所有要素順利整合必須依賴清晰流暢的溝通文化，這也難怪保時捷設計總監的辦公室裡不見傳統辦公桌的蹤影，而只有一張可讓所有團隊成員共同激盪想法、凝聚共識的長桌。





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鑄造廠





即使在魏薩工作的員工也鮮少有人知道，廠區內 1 號樓的舊大門後方，自 1971 年以來便設有保時捷專屬的鑄造廠。每個工作日下午一點半開始，在合金熔化、預處理及檢查後，便會製造出鑄件。攝氏 700 度以上高溫的液體合金倒入砂鑄模具中，製作模具過程所需工具也交由原廠自行開模製造。鑄造廠的產品包羅萬象，從洗衣機滾筒大小的電動馬達外殼，到鑄造廠長與其團隊從模具中挑揀出來細絲般的車身零件都包含其中。





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