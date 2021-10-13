COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

年底正式發表！BMW iX 豪華純電旗艦休旅台灣首映

▲ 年底正式發表！BMW iX 豪華純電旗艦休旅台灣首映
▲ 年底正式發表！BMW iX 豪華純電旗艦休旅台灣首映

2GameSome - 有車賞

2021-10-13 17:55:00

全新 BMW iX 豪華純電旗艦休旅，於今年 2021 上海車展中首度公開亮相後，BMW 總代理汎德迅速於今年5月即展開iX線上搶先預購活動，並在 7 月份公布全新iX豪華純電旗艦休旅預售價後，接單至今超過 300 張。BMW 總代理汎德以最快速度將全新 BMW iX 引進台灣市場，於今日（10/13）全新 BMW iX 豪華純電旗艦休旅首度在台現身，全新 BMW iX 豪華純電旗艦休旅將採用線上購車方式，以創新思維引領展現 BMW 數位化潮流。

我是廣告 請繼續往下閱讀

Shy Tech 隱形科技

全新 iX 豪華純電旗艦休旅刻劃出鮮明立體的車身輪廓，特別是 BMW 品牌之中線條最為銳利修長的 LED 頭燈組、令人驚豔的全新直立封閉式雙腎型水箱護罩設計、充滿肌肉與未來感線條的運動化空力套件及專屬空氣力學輪圈，結合 4,953mm 的車長、與 X6 相同的 1,696mm 流線車高、0.25Cd 優異的低風阻設計，更全面演繹 BMW iX 純電 SAV（Sports Activity Vehicle）獨特風範。此外，俐落的無窗框設計、專屬銅色外觀套件（含銅色前水箱護罩內飾板、銅色後視鏡底座/窗框下緣飾條、銅色車門把手與銅色車型銘牌）、融入尾門線條的燻黑尾燈組、黑色高光澤後保桿線條以及不容錯認的車身 D 柱 iX 專屬字樣，突顯 BMW X 家族一貫的動感氣勢。

全新 BMW iX 首創 Shy Tech 隱形科技，像是位於車頭前方的封閉式雙腎型水箱護罩，不僅內含攝影鏡頭與雷達等高科技傳感系統，透過獨特的自體修復塗層設計，若是不慎刮傷後可於常溫 24 小時內或高溫5分鐘內自行修復，搭配全車隱藏式車門把手設計及車尾品牌飾徽嵌入後方攝影鏡頭，更是將 Shy Tech 隱形科技的概念極致展演。延續 BMW iX 的頂尖旗艦地位，更是於車身結構創新採用 Carbon Cage 碳纖維複合式材質，搭配輕量化鋁合金材質與高剛性鋼材，能大幅強化車身抗扭能力與車身剛性、同時減輕車身重量，除了能強化操控及動態表現，更提升對於車內乘員的保護力。

科技人性 擘劃融會創新突圍

座艙導入由 12.3 吋虛擬數位儀錶結合 14.9 吋中控觸控螢幕所構成的全新開發一體式懸浮曲面螢幕，結合全新世代 BMW iDrive 8.0 使用者介面、車況抬頭顯示器、全新六角造型多功能方向盤、ConnectedDrive 智慧互聯駕駛服務、RSU遠端軟體升級、無線智慧型手機整合系統、擴增實境導航與全新世代B MW 智慧語音助理 2.0。全新 iDrive 8.0 讓使用者介面更加直觀與個性化，還可針對虛擬數位儀錶模式進行切換，提供 Drive 駕馭、Focus 專注與 Gallery 純粹三種模式供駕駛在不同行駛情境之下進行選擇；擴增實境導航可於 14.9 吋中控觸控螢幕顯示前方實際路況畫面，並透過圖像標示接下來即將轉往的方向；全新世代智慧語音助理 2.0 不僅能以更自然的語言邏輯進行溝通，更為其導入懸浮光球動畫，透過不同大小與亮度的呈現方式描繪出宛如真人般的面部表情與反應。

全新 iX 結合與 X7 同級的 3,000mm 軸距、一體式造型座椅、豪華型四區恆溫空調與 B&W 沉浸式 4D 頂級音響系統，不僅讓 iX 具備優異的車室空間表現與最高可達 1750L 的行李廂容積，更讓iX的座艙氛圍猶如頂級家居生活的延伸；此外，iX 的天然真皮包覆以天然橄欖葉鞣製的材質展現 BMW 對於環境友善的重視，而全新的排檔座設計則結合專屬頂級水晶內裝套件（含水晶排檔撥桿、水晶音量調整旋鈕、水晶 iDrive 手寫觸控旋鈕、水晶電動座椅調整撥桿及 FSC 認證天然木紋飾板）與 BMW 旗下車款面積最大的全新電控調光全景式玻璃車頂，為全新 BMW iX 譜出高質感樂章。

全新 BMW iX 不僅是品牌首款，同時也是車壇唯一配備 iPhone 手機數位鑰匙 2.0 功能的豪華汽車品牌，透過採用高安全性、高精準定位功能獨立通訊晶片的 Ultra-Wideband（UWB）超寬頻技術，車主無需使用 iPhone 感應車門把手解鎖，只要將 iPhone 放在身上，距離車輛 3 公尺時 iX 就會主動點亮頭尾燈迎接駕駛，而走進車輛 1.5 公尺範圍內時 iX 更會直接解鎖並亮起迎賓光毯，同時上車後就能直接啟動車輛。BMW 更是為全新 iX 採用品牌最高規格的 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，搭載更高階的處理器以強化資訊運算速度及多面向資訊整合能力，大幅強化現有主動式安全輔助系統等功能以達完美安全防護。

電能新譯 專屬純電駕馭熱情

全新 iX 有別於過往的動感駕馭體驗，導入全新第五代 eDrive 科技，將電動馬達、動力控制模組與變速系統整合為體積更小的單體結構，搭配以模組化概念設計且具備更高能量密度的鋰電池組，iX xDrive40 搭載容量為 76.6kWh 的電池組，最大馬力可達 326 匹、最大扭力可達 630 牛頓米，0 到 100km/h 加速為 6.1 秒，最高續航里程可達 425km*；iX xDrive50 電池容量達到 111.5kWh，可創造出高達 523 匹的最大馬力輸出與 765 牛頓米的最大扭力，0 到 100km/h 加速更僅需要 4.6 秒就能完成，最高續航里程可達 630km*，最快僅需 10 分鐘就能補充 150km 的行駛里程*，輔以全新的主動式動能回收系統，將能主動預判前方路況與駕駛動作，主動進行動能回收，讓全新 BMW iX 具備優異的動力表現更展現信賴感十足的續航里程。

BMW 不僅為全新 iX 打造 BMW IconicSounds Electric 純電動能音效，與奧斯卡金像獎最佳原創配樂得主 Hans Zimmer 合作，將經典性能車的迷人風情、排氣聲浪回饋與科技完美揉合，營造更具彭湃魅力的未來電能駕馭情境，BMW 更推出全新 My Modes 模式切換功能，提供 Efficient 節能、Sport 運動以及 Personal 個人專屬三種駕馭模式，不僅能切換車輛動態駕駛模式、更能一併調整車內顯示幕的樣式、色調、資訊顯示或是車內環艙氣氛燈顏色等等，而 BMW 純電動能音效也將會隨著模式不同進行調整，展現 BMW 由電而生的絕佳平衡，體驗專屬於 BMW 的電能駕馭時刻。

*WLTP 測試規範下所測得之數據

全新 BMW iX 預售價

車型

預售價(萬元)

BMW iX xDrive40

316

BMW iX xDrive50

386

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
即時
推薦閱讀