▲ 年底正式發表！BMW iX 豪華純電旗艦休旅台灣首映

全新 BMW iX 豪華純電旗艦休旅，於今年 2021 上海車展中首度公開亮相後，BMW 總代理汎德迅速於今年5月即展開iX線上搶先預購活動，並在 7 月份公布全新iX豪華純電旗艦休旅預售價後，接單至今超過 300 張。BMW 總代理汎德以最快速度將全新 BMW iX 引進台灣市場，於今日（10/13）全新 BMW iX 豪華純電旗艦休旅首度在台現身，全新 BMW iX 豪華純電旗艦休旅將採用線上購車方式，以創新思維引領展現 BMW 數位化潮流。
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Shy Tech 隱形科技
全新 iX 豪華純電旗艦休旅刻劃出鮮明立體的車身輪廓，特別是 BMW 品牌之中線條最為銳利修長的 LED 頭燈組、令人驚豔的全新直立封閉式雙腎型水箱護罩設計、充滿肌肉與未來感線條的運動化空力套件及專屬空氣力學輪圈，結合 4,953mm 的車長、與 X6 相同的 1,696mm 流線車高、0.25Cd 優異的低風阻設計，更全面演繹 BMW iX 純電 SAV（Sports Activity Vehicle）獨特風範。此外，俐落的無窗框設計、專屬銅色外觀套件（含銅色前水箱護罩內飾板、銅色後視鏡底座/窗框下緣飾條、銅色車門把手與銅色車型銘牌）、融入尾門線條的燻黑尾燈組、黑色高光澤後保桿線條以及不容錯認的車身 D 柱 iX 專屬字樣，突顯 BMW X 家族一貫的動感氣勢。
全新 BMW iX 首創 Shy Tech 隱形科技，像是位於車頭前方的封閉式雙腎型水箱護罩，不僅內含攝影鏡頭與雷達等高科技傳感系統，透過獨特的自體修復塗層設計，若是不慎刮傷後可於常溫 24 小時內或高溫5分鐘內自行修復，搭配全車隱藏式車門把手設計及車尾品牌飾徽嵌入後方攝影鏡頭，更是將 Shy Tech 隱形科技的概念極致展演。延續 BMW iX 的頂尖旗艦地位，更是於車身結構創新採用 Carbon Cage 碳纖維複合式材質，搭配輕量化鋁合金材質與高剛性鋼材，能大幅強化車身抗扭能力與車身剛性、同時減輕車身重量，除了能強化操控及動態表現，更提升對於車內乘員的保護力。
全新 iX 結合與 X7 同級的 3,000mm 軸距、一體式造型座椅、豪華型四區恆溫空調與 B&W 沉浸式 4D 頂級音響系統，不僅讓 iX 具備優異的車室空間表現與最高可達 1750L 的行李廂容積，更讓iX的座艙氛圍猶如頂級家居生活的延伸；此外，iX 的天然真皮包覆以天然橄欖葉鞣製的材質展現 BMW 對於環境友善的重視，而全新的排檔座設計則結合專屬頂級水晶內裝套件（含水晶排檔撥桿、水晶音量調整旋鈕、水晶 iDrive 手寫觸控旋鈕、水晶電動座椅調整撥桿及 FSC 認證天然木紋飾板）與 BMW 旗下車款面積最大的全新電控調光全景式玻璃車頂，為全新 BMW iX 譜出高質感樂章。
全新 BMW iX 不僅是品牌首款，同時也是車壇唯一配備 iPhone 手機數位鑰匙 2.0 功能的豪華汽車品牌，透過採用高安全性、高精準定位功能獨立通訊晶片的 Ultra-Wideband（UWB）超寬頻技術，車主無需使用 iPhone 感應車門把手解鎖，只要將 iPhone 放在身上，距離車輛 3 公尺時 iX 就會主動點亮頭尾燈迎接駕駛，而走進車輛 1.5 公尺範圍內時 iX 更會直接解鎖並亮起迎賓光毯，同時上車後就能直接啟動車輛。BMW 更是為全新 iX 採用品牌最高規格的 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，搭載更高階的處理器以強化資訊運算速度及多面向資訊整合能力，大幅強化現有主動式安全輔助系統等功能以達完美安全防護。
BMW 不僅為全新 iX 打造 BMW IconicSounds Electric 純電動能音效，與奧斯卡金像獎最佳原創配樂得主 Hans Zimmer 合作，將經典性能車的迷人風情、排氣聲浪回饋與科技完美揉合，營造更具彭湃魅力的未來電能駕馭情境，BMW 更推出全新 My Modes 模式切換功能，提供 Efficient 節能、Sport 運動以及 Personal 個人專屬三種駕馭模式，不僅能切換車輛動態駕駛模式、更能一併調整車內顯示幕的樣式、色調、資訊顯示或是車內環艙氣氛燈顏色等等，而 BMW 純電動能音效也將會隨著模式不同進行調整，展現 BMW 由電而生的絕佳平衡，體驗專屬於 BMW 的電能駕馭時刻。