最終的戰役─Mondeo Hybrid Wagon試駕

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其實Ford並非第一次引進Mondeo Wagon，但過去引進的是強調動力與操駕樂趣的EcoBoost 240車型，不過隨著市場轉變，放眼望去在同級車中沒有搭載油電混合動力車型，因此，時至2021年Ford在重新調整策略後，改引進Mondeo Hybrid Wagon，展現出市場區隔，也因為只是在引進動力規格上改變，Mondeo Hybrid Wagon基本上在外觀上與過去引進的EcoBoost 240車型幾乎沒有差異，同樣採Ford Kinetic Design 2.0動能美學設計語彙，勾勒運動化造型，並有著0.27Cd的超低風阻係數，與過去EcoBoost 240車型相比，最明顯容易辨別的地方，大概就是車尾的銘牌了。
所以本次引進的Mondeo Hybrid Wagon，重點就在於動力系統，過去Ford也曾引進過相同油電混合動力配置的Mondeo Hybrid Sedan房車，搭載一具2.0升Atkinson 循環引擎與永磁交流電動馬達，搭配E-CVT 電子控制無段變速系統，綜效馬力達187ps，同時配有動能回充系統，可將高達90%的煞車動能轉變換為電力，並回充到鋰離子電池，增加電池的蓄電量。
實際試駕，雖然原廠未公布綜效的扭力輸出值，不過自起步開始，就可以感覺到相當充沛且線性的動力輸出，試駕當天在滿載四名平均體重超過80kg成人下，跑起來依舊相當輕鬆，同時，動力系統的切換也不會有太明顯的感受，引擎啟閉做動的震動相當輕微，而Ford一貫優秀的操控性，也依舊保留，整體駕馭起來，比起EcoBoost 240車型少了點衝勁，動力輸出更順暢線性的Mondeo Hybrid Wagon，開起來真的相對輕鬆許多，紮實地底盤設定，讓駕駛很容易掌握車輛動態。此外，Mondeo另一優點是平均油耗為20.1km/L，在同級車中名列前茅。
市場上具有獨特定位的Mondeo Hybrid Wagon，福特六和這回開出了十分誘人的價格，在配備面上，包括：Dynamic LED智慧頭燈、雙前座十向電動調整座椅、整合8吋LCD彩色觸控螢幕以及支援Apple CarPlay®、Android Auto™、並搭配衛星導航的SYNC®3娛樂通訊整合系統都為標準配備，但過去曾出現的Sony音響則取消了；另外，亦搭載Ford Co-Pilot360™ Technology全方位智駕領航科技，配置包含：ACC主動式定速巡航系統、PCA前向碰撞預警系統、AEB全速域輔助煞停系統、LDW車道偏移警示系統、LKA車道偏移輔助系統、TSR道路標誌識別輔助系統與BLIS®視覺盲點偵測系統等，整體在配備上依舊相當完整。
空間上，前後座乘坐空間本已受好評，行李廂容則可在403公升至1508公升間座調整變化，只是因電池系統至於行李廂下方，以及因引擎是多了動力控制單元，將傳統電瓶也移至行李廂隔板下，使得行李廂底層高度略微被墊高，雖然Ford仍以隔板盡可能維持平整度，但可運載空間的平整化以及離地高度還是略受影響。
其實在此之前Ford原廠就在考量市場轉變下，已經宣布不再推出下一代Mondeo，並且將逐步退出各市場，主要生產地區歐洲也預計在2022年第一季末停產，也就是說這幾乎將是Mondeo Hybrid Wagon的最後一場戰役，也因此，福特六和開出了相當誘人的價格，在整體表現都在水準之上，並且又有高成熟度優勢，如過你喜歡Mondeo，或者需要一輛節能的中大型旅行車，可得把握這最後的機會了！
| Mondeo Hybrid Wagon規格表
| 長/寬/高(mm)
| 4890/1852/1525
| 軸距(mm)
| 2850
| 車重(kg)
| 1682
| 引擎型式
| L4+Hyrid油電混合
| 排氣量(c.c.)
| 1999
| 綜效馬力(PS)
| 187
| 變速系統
| E-CVT無段變速
| 傳動型式
| 前輪驅動
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 215/55R17
| 售價
| 110萬元(預售)