▲ 99.9 萬 / 108.9 萬預接單！Hyundai 全新 Tucson L 首現台灣，宣告 11/17 正式發表

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全新 Tucson L 彰顯品牌「Sensuous Sportiness」設計語彙的感動與動感元素，彷若「VISION T」概念車前衛出世，運用數位科技的參數化動感設計手法，創造大膽身型線條，隱藏式 LED 日行燈組、LED 頭燈相容氣壩造型以及充滿動感肌理Z車身線條，乃至於豪華車款擅用的貫穿式車尾設計，都讓全新 Tucson L 視覺張力強烈深刻。
同級之最 2,755mm 軸距創造車室大空間
全新 Tucson L 車艙首見品牌新世代的人因數位思考，出自大自然奇景飛瀑式設計思維，帶出開闊平整化的駕駛視野與介面，首度出現的 10.25 吋開放式數位儀表、無直流風機艙空調模式、SBW 電子線傳排檔與天橋式鞍座，讓駕駛體驗更舒適、更豪華、更未來感受。全新 Tucson L 以全新第三代 N-Platform 平台打造，受惠新平台尺碼放大，底盤軸距加長至 2,755mm，超越同級休旅，造就家庭休旅至關重要的大乘座空間和大行李廂空間。
全新 Tucson L 搭載 New-Level 2 ADAS 主被動安全科技面，以品牌 Hyundai SmartSense 主動科技基礎，多項領先部署，例如 LFA 全速域車道維持輔助、FCA-JX 對向來車路口煞停輔助、BCA 盲區碰撞避免輔助、RCCA 後方交通防撞輔助、ROA 後座乘員未下車警示和 SEW 安全下車輔助皆為標配，以超前的安全配備給家人滿分的安心信賴。
全新 Tucson L 開放預接單後，也於本周六（10 月 16 日）起巡迴進駐全台 Hyundai 展示中心，並確定於今年 11 月 17 日正式發表，未來 2GameSome 也將於第一時間搶先試駕體驗，有興趣的消費者們敬請繼續鎖定後續報導。