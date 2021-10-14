▲ 109.9 萬起！Ford Mondeo Wagon 油電 / 柴油雙動力登場

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柴油四驅結合 ST-Line 表徵的性能跑旅
Mondeo ST-Line Wagon 搭載 2.0L EcoBlue 柴油渦輪引擎，可爆發 190ps 最大馬力及 40.8 公斤／米最大扭力，並配 SelectShiftTM 8 速手自排變速箱，換檔撥片設計與 E-Shifter 電子式旋鈕排擋，配置 AWD 智慧四輪驅動，電腦能自動判讀並介入差速器，視路況需求將驅動模式從前輪切換為四輪驅動，適時提升車輛循跡性及穩定性。此外，Mondeo ST-Line Wagon 也配置專屬運動化懸吊。
Mondeo ST-Line Wagon 車前臉採大型黑色亮面蜂巢水箱罩，向後延伸車身同色側裙、車尾下擾流板及大型後尾翼，搭配 19 吋性能化雙色鋁合金輪圈及紅色煞車卡鉗、後座隱私玻璃與 ST-Line、AWD 車側銘牌；內裝部份採黑色車室內頂篷與鋁合金材質的前座迎賓踏板、油門及煞車踏板。搭載多項舒適豪華與科技配備，包含：專屬皮椅配有運動化紅色縫線，並附雙前座 10 向電動調整及駕駛座三組記憶功能；配置 10.1 吋全彩液晶儀錶，及搭載 SYNC®3 娛樂通訊整合系統的 8 吋 LCD 彩色觸控螢幕，支援 Apple CarPlay®及Android Auto™，搭配原廠衛星導航系統、Sony 環繞音響系統與 12 具揚聲器；Mondeo ST-Line Wagon 以中大型房車車格提供高效空間佈局，搭配電動尾門大幅提升實用性，行李艙最高可達 1,605L 空間機能。
安全科技方面，Mondeo ST-Line Wagon 搭載 Dynamic LED 智慧頭燈系統，能隨著路況變化、行車速度、氣候改變能主動改變模式，可提供高達八種照明模式。頭燈還整合 AFS 頭燈主動式轉向照明輔助系統，此系統會偵測方向盤的轉向角度，自動調整頭燈照明方向，進而提升駕駛的彎道可視度。同時，頭燈還整合 AHB 自動遠光燈，若偵測對向來車之光源，遠光燈將自動切換成近光燈，確保行車安全。LED 日行燈與序列式方向指示燈也能提高識別度。
Mondeo ST-Line Wagon 亦搭載 Ford Co-Pilot360™ Technology 全方位智駕領航科技，配置 ACC Stop & Go 全速域主動式定速巡航調節系統、APA 主動式全方位停車輔助系統及前／後方雷達 6 眼雷達，並具備 PCA 前向碰撞預警系統、AEB 全速域輔助煞停系統、LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道偏移輔助系統、TSR 道路標誌識別輔助系統與 BLIS® 視覺盲點偵測系統；被動安全則是標配 7 具 SRS 輔助氣囊。
同級唯一中大型進口 Hybrid 動力跑旅
Mondeo Hybrid Wagon 配置 2.0L Atkinson 循環引擎與永磁交流電動馬達，搭配 E-CVT 電子控制無段變速系統，綜效馬力達 187ps，且擁有 20.1 km/L 燃油效能。為提升電池續航力且達到出色燃油效率，Mondeo Hybrid Wagon 配有動能回充系統，可將高達 90% 的煞車動能轉變換為電力，並回充到鋰離子電池，增加電池的蓄電量；同時，Brake Coach 系統可協助駕駛更有效率地使用動能回充系統，並有效避免動能浪費。
Mondeo Hybrid Wagon 以大型鍍鉻六角型水箱護罩搭配 Power Dome 動感型拱引擎蓋、下保桿與霧燈組，創造出 0.27Cd 風阻係數。內裝以細緻的米白色織布天頂蓬鋪陳，搭配附加熱功能的座椅，正副駕駛可藉由十向電動調整座椅及駕駛座三組記憶功能輕鬆調整坐姿；雙 4.2 吋智慧節能輔助多工儀錶，以及搭載 SYNC®3 娛樂通訊整合系統的 8 吋 LCD 彩色觸控螢幕支援 Apple CarPlay®及Android Auto™，搭配原廠衛星導航系統、8 具環艙臨場感揚聲器組合。Mondeo Hybrid Wagon 將電池安置在後廂空間，能提供平整的行李艙空間，最高可達 1,508L 空間機能。
Mondeo Hybrid Wagon 同樣搭載先進 Ford Dynamic LED 智慧頭燈，其配置 Ford Co-Pilot360™ Technology 全方位智駕領航科技包含：ACC 主動式定速巡航系統、PCA 前向碰撞預警系統、AEB 全速域輔助煞停系統、LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道偏移輔助系統、TSR 道路標誌識別輔助系統與 BLIS® 視覺盲點偵測系統，因應 Mondeo Hybrid Wagon 油電車型特性，車輛配置專屬的「AVAS 車輛接近行人警示系統」，當車輛以低於 20km/h 左右速度行駛或倒車時，系統會自行啟動蜂嗚聲響，以示警車輛周圍的行人；被動安全部份，Mondeo Hybrid Wagon 標配 7 具 SRS 輔助氣囊。
Ford Mondeo ST-Line Wagon
Ford Mondeo Hybrid Wagon
正式售價 129.9萬
正式售價 109.9萬