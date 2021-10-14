109.9萬起入主，台灣唯一進口中大型房車油電、柴油雙動力跑旅Ford Mondeo Wagon正式上市

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Mondeo車系自發表以來，至今已有近30年歷史，是Ford最重要的全球戰略車系，在台灣同樣留有亮眼成績，隨著市場轉變，福特六和調整引進車型布局，引進搭載油電混合動力的Mondeo Hybrid Wagon，以及搭載柴油動力搭配四輪傳動的ST-Line Wagon，雙雙都是市場中唯一的動力與傳動配置，明顯做出市場區隔，且在Ford已宣布預計在2022年讓Mondeo車系退場下，這幾乎就最後擁有Mondeo的機會。
全新柴油四驅結合ST-Line表徵的性能跑旅
全新登台的Mondeo ST-Line Wagon，搭載2.0L EcoBlue 柴油渦輪引擎，可爆發190ps最大馬力及40.8kgm最大扭力，並搭配SelectShiftTM 8 速手自排變速箱，換檔撥片設計與E-Shifter 電子式旋鈕排擋，提供駕駛者更順暢的換檔體驗。為賦予更強大的全天候高速巡航能力，更配置同級車少見的AWD智慧四輪驅動，在台灣多雨潮濕的道路環境下，電腦能自動判讀並介入差速器，將驅動模式從前輪切換為四輪驅動，適時提升車輛循跡性及穩定性。此外，Mondeo ST-Line Wagon 專屬運動化懸吊使路感回饋更提升，並輕鬆攻克每一個彎道。
Mondeo ST-Line Wagon外觀上採進化的運動化跑旅風貌，車前臉採大型黑色亮面蜂巢水箱罩，向後延伸車身同色側裙、車尾下擾流板及大型後尾翼，搭配19 吋性能化雙色鋁合金輪圈及紅色煞車卡鉗，散發出濃厚性能味；後座隱私玻璃與ST-Line、AWD車側銘牌則為至高的跑格定位加持。
內裝部份採黑色車室內頂篷與鋁合金材質的前座迎賓踏板、油門及煞車踏板，讓駕駛在打開車門的瞬間，就感受到性能氛圍。其領先同級搭載多項舒適豪華與科技配備，包含：專屬皮椅配有運動化紅色縫線，並附雙前座10向電動調整及駕駛座三組記憶功能；配置10.1 吋全彩液晶儀錶，及搭載SYNC®3娛樂通訊整合系統的8吋LCD彩色觸控螢幕，支援Apple CarPlay®及Android Auto™[1]，搭配原廠衛星導航系統，更添行車便利應用；Sony環繞音響系統與12 具揚聲器則為車室內乘員帶來劇場般的盛大聽覺饗宴；Mondeo ST-Line Wagon以中大型房車的優勢車格提供高效空間佈局，搭配電動尾門大幅提升實用性，其提供平整的行李艙空間，最高可達1,605L的多元運用空間機能。
[1] Ford SYNC®3 娛樂通訊整合系統能夠支援Apple CarPlayTM及Android Auto。Apple、Apple CarPlayTM、iPhone、Apple Maps以及Siri為Apple公司所有之商標。Android Auto為Google公司所有之商標。Apple CarPlayTM支援安裝iOS 7.1或以上版本的iPhone 5或後續機型，Android Auto 與大部分搭載Android 5.0 以上之裝置相容。
在安全科技方面， Mondeo ST-Line Wagon搭載先進Ford Dynamic LED智慧頭燈系統，能隨著路況變化、行車速度、氣候改變能主動改變模式，可提供高達八種照明模式。頭燈還整合AFS頭燈主動式轉向照明輔助系統，此系統會偵測方向盤的轉向角度，自動調整頭燈照明方向，進而提升駕駛的彎道可視度。同時，頭燈還整合AHB自動遠光燈，若偵測對向來車之光源，遠光燈將自動切換成近光燈，確保行車安全。LED日行燈與序列式方向指示燈不僅能提高識別度，也擁有動感氛圍。
Mondeo ST-Line Wagon亦搭載同級距中最完整的駕駛輔助科技Ford Co-Pilot360™ Technology全方位智駕領航科技，配置ACC Stop & Go全速域主動式定速巡航調節系統、APA主動式全方位停車輔助系統及前／後方雷達6眼雷達，並具備PCA前向碰撞預警系統、AEB全速域輔助煞停系統、LDW車道偏移警示系統、LKA車道偏移輔助系統、TSR道路標誌識別輔助系統與BLIS®視覺盲點偵測系統；被動安全則是標配7具SRS輔助氣囊，全面守護車上乘員的安全。
同級[1]唯一中大型進口Hybrid動力跑旅
Mondeo Hybrid Wagon配置2.0L Atkinson 循環引擎與永磁交流電動馬達，搭配E-CVT 電子控制無段變速系統，綜效馬力達187ps，且擁有20.1 km/l的出色燃油效能。為提升電池續航力且達到出色燃油效率，同時配有動能回充系統，可將高達90%的煞車動能轉變換為電力，並回充到鋰離子電池，增加電池的蓄電量；同時，Brake Coach系統可協助駕駛更有效率地使用動能回充系統，並有效避免動能浪費。在Ford成熟精密的調校下Mondeo Hybrid Wagon承襲扎實的歐系底盤，讓駕駛者在享受節能駕馭的同時，更可在舒適穩定的旅途之外，隨心展現靈活操駕的特性。
[1] 同級係指台灣地區所販售之建議售價NT$110萬級距之2.0L，車長大於4,800mm之中大型旅行車車型。資料參自2021年9月，台灣地區各汽車品牌總代理官方網站之規格配備資訊。
Mondeo Hybrid Wagon以Ford Kinetic Design 2.0動能美學設計語彙呈現更具都會質感的車頭樣貌，以大型鍍鉻六角型水箱護罩搭配Power Dome動感型拱引擎蓋、下保桿與霧燈組，勾勒出動感而優雅的線條，並創造出0.27Cd的超低風阻係數，車尾鍍鉻飾條展現歐系質感的設計工藝，靜時低調奢華、動時霸氣凌人。
其內裝以細緻的米白色織布天頂蓬鋪陳，搭配附加熱功能的座椅，正副駕駛可藉由十向電動調整座椅及駕駛座三組記憶功能輕鬆調整坐姿；雙4.2吋智慧節能輔助多工儀錶，以及搭載SYNC®3娛樂通訊整合系統的8吋LCD彩色觸控螢幕支援Apple CarPlay®及Android Auto™，搭配原廠衛星導航系統，更添行車便利應用；8具環艙臨場感揚聲器組合，擁有如臨現場般的盛大聽覺饗宴。Mondeo Hybrid Wagon以最適當的電池布局，將電池巧妙安置在後廂空間的同時，還能提供平整的行李艙空間，最高可達1,508L的多元運用空間機能，無論是日常通勤或是享受戶外休閒生活，皆為在都會生活的務實車主提供相較同級車款最合適且聰明的配置。
先進安全科技方面， Mondeo Hybrid Wagon 同樣搭載先進Ford Dynamic LED智慧頭燈，其配置的Ford Co-Pilot360™ Technology全方位智駕領航科技包含：ACC主動式定速巡航系統、PCA前向碰撞預警系統、AEB全速域輔助煞停系統、LDW車道偏移警示系統、LKA車道偏移輔助系統、TSR道路標誌識別輔助系統與BLIS®視覺盲點偵測系統，因應New Ford Mondeo Hybrid Wagon的油電車型特性，車輛配置專屬的「AVAS車輛接近行人警示系統」，當車輛以低於20km/h左右速度行駛或倒車時，系統會自行啟動蜂嗚聲響，以示警車輛周圍的行人；被動安全部份，New Ford Mondeo Hybrid Wagon標配7具SRS輔助氣囊，讓安全守護無微不至。
Ford Mondeo車系是Ford Global Car戰略地位的歐系經典車款，以成熟大器風華與絕佳操控樂趣為車迷津津樂道，自1993年導入台灣市場，開啟中大型房車里程碑，至今已近30年，歷經進口與國產交替，並自2015年起與時俱進相繼導入Hybrid新能源車款、Wagon旅行車款，以及在先進主動安全上導入Ford Co-Pilot360TM Technology全方位智駕領航科技。全新在台導入的Mondeo ST-Line Wagon與Hybrid Wagon，建議售價分別為129.9萬與109.9萬，承襲Ford Mondeo既有的出色操控DNA與成熟度，並將旅行車實用以性能和油電不同的動力做詮釋，為台灣市場帶來絕無僅有的中大型柴油、油電旅行車，提供更多元選擇給該級距買家，再締經典琛藏之作。
| New Ford Mondeo ST-Line Wagon
| New Ford Mondeo Hybrid Wagon
| 正式售價 $ 129.9萬
| 正式售價 $ 109.9萬
| 舊換新優惠價 $ 124.9萬
| 舊換新優惠價 $ 104.9萬