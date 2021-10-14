預售價99.9萬元起，前衛休旅超前之作，Hyundai Tucson L展開預接

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Tucson自2004年問世後歷經三代車型演進，全球銷售突破700萬台，為Hyundai史上最暢銷Compact SUV車款。在國內，Tucson亦曾創下首款柴油動力SUV連續5個月銷售破千台紀錄以及年度2.0L休旅銷售冠軍榮耀，並獲得真正歐洲開發、紐柏林賽道調校的跑旅美名。全新第四代導入的Tucson L帶來車名新義，依照原廠設計概念賦予”Lead前瞻科技”、”Luxury豪華舒適”、 ”Large大器車格”，全面超前之姿挑戰國產中大型休旅主戰場。
Tucson L 盡顯品牌「Sensuous Sportiness」設計語彙的感動與動感元素，彷若「VISION T」概念車前衛出世，根據集團副總裁SangYup Lee的說明：為了設計出有別於以往的車款，透過採用數位科技而不是傳統手繪來模擬出線條、表面、角度以及形狀，創造出前所未有且大膽美學。此運用數位科技的參數化動感設計手法，創造出世人驚豔的大膽身型線條，隱藏式LED日行燈組、LED頭燈相容氣壩造型以及充滿動感肌理Z車身線條，乃至於豪華車款擅用的貫穿式車尾設計，都讓Tucson L視覺張力強烈深刻。
同級之最 2,755mm軸距創造車室大空間
超越同級Level 2 主被動安全科技水準
與外型同樣驚艷，Tucson L車艙首見品牌新世代的人因數位思考，出自大自然奇景飛瀑式設計思維，帶出最開闊平整化的駕駛視野與介面，首度出現的10.25吋開放式數位儀表、無直流風機艙空調模式、SBW電子線傳排檔與天橋式鞍座，讓駕駛體驗更舒適、更豪華、更未來感受。Tucson L以全新第三代N-Platform平台打造，受惠新平台尺碼放大，底盤軸距加長至2,755mm，全面超越同級休旅，造就家庭休旅至關重要的大乘座空間和大行李廂空間。
同樣超前的還有全新New-Level 2 ADAS主被動安全科技面，以品牌Hyundai SmartSense主動科技基礎，多項領先部署，例如LFA 全速域車道維持輔助、FCA-JX對向來車路口煞停輔助、BCA盲區碰撞避免輔助、RCCA後方交通防撞輔助、ROA後座乘員未下車警示和SEW安全下車輔助皆為標配，以超前的安全配備給家人滿分的安心信賴。
Tucson L超前之作的實力搭配預售價格NT$ 99.9萬元起展開預接，強勢切入休旅級距主戰場。本周六(10/16)起巡迴進駐全台Hyundai展示中心，敬邀VIP車主親臨鑑賞超前之作，與最新世代前衛SUV一同啟動精彩生活!