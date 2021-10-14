電動車電池二次生命還是回收？Audi 攜手福斯集團研發BattMAN電池檢測系統

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初代BattMAN （Battery Monitoring Analysis Necessity）軟體是由Audi布魯塞爾品質管理部門開發而生，主要為Audi e-tron所搭載的高壓電池進行使用狀態快速分析，過去電池分析需耗費數小時；Audi研發團隊與福斯集團零件部(Volkswagen Group Components)回收專家合作，經過數個月的編程和測試，開發出新一代分析解決方案「BattMAN ReLife」，現在可於幾分鐘內完成電池首次狀態評估，進而確認其後續處理及發展方向。
BattMAN ReLife檢測步驟相當簡便，在插入低電壓連接器後，首先會檢查電池是否能夠通訊與傳輸數據，接著系統會檢測並顯示有無任何錯誤訊息與相關絕緣電阻、容量、溫度和電池電壓等資訊，Audi 布魯塞爾工廠的質量工程師Axel Vanden Branden解釋：「我們能夠測量電池所有最重要的參數，透過燈號辨識系統顯示電池目前使用的狀態」，其中綠色表示電池單元狀態良好，黃色則為需作進一步仔細檢查，紅色則代表單元故障，藉由效能狀態可再細分成3種後續運用方式，讓電池重獲新生，發揮最大使用效益：
再製造Remanufacturing
即電池仍處良好或非常好的健康狀態，可於維修後進行再加工，進一步用作電動車的替換零件，目前正積極評估相關概念的可行性與市場價值，並進入準備應用階段。
二次生命Second Life
當電池處於中等至良好的健康狀態時，電池將獲得「二次使用壽命」，將允許其在未來幾年內繼續應用於電動車以外的用途，如靈活的快速充電站、移動式充電機器人、無人駕駛運輸系統或堆高機，也可用於家庭儲備或緊急備用電力系統當中。
高效回收Efficient Recycling
當系統診斷出電池已幾乎耗盡，將會於福斯集團位於德國薩爾茨吉特（Salzgitter）的營運試點工廠進行高效回收，將完全耗盡的電池細部分解成鋁、銅、塑料和黑色粉末等基本材料。而其中的「黑色粉末」包含具價值的電池成分鋰、鎳、錳、鈷和石墨等，將轉由專業人員使用濕式冶金法分離後，進行再次加工成電池陰極材料。
BattMAN ReLife檢測系統藉由判斷電池健康程度後，分類再運用的創新回收流程，不僅能善用資源，發揮電池最佳使用率，回收的過程也能將有價值的成份分解出來，再次加工回到電池製程。福斯集團技術零件部電池與系統負責人 Frank Blome 表示：「我們知道回收的材料與新材料相比同樣具功效，這些電池回收材料未來將有助於我們供應電池生產。」
Audi布魯塞爾執行長Volker Germann亦提到：「BattMAN ReLife 系統的研發，即是福斯集團旗下各品牌協同合作的成功範例，將有助於集團未來在電池領域的發展。」