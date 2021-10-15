COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

房市／親兄弟明算帳　共同購屋先看這風險

▲雙北房價高漲，若是想與手足共同購屋，專家建議有4個關鍵點要注意。（圖／NOWnews資料照片）
▲雙北房價高漲，若是想與手足共同購屋，專家建議有4個關鍵點要注意。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-10-15 18:00:00

雙北房價高漲，北漂族要在雙北買房已是高難度，有網友詢問，在台北租屋多年，近年來存有一筆積蓄，想與一同在雙北打拚的兄弟姊妹共同買房，是否有需注意的事項？專家表示，手足共同購屋前有4個思考關鍵點，想清楚再決定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在網路詢問，他與妹妹都是南部人，在台北工作租屋多年，近年來雙方存有積蓄，想一起買房互相照顧也分攤房價，是否會建議一起買房？有無風險？假設真的要共同購屋，有什麼需注意事項？

信義房屋企劃研究室專案經理曾敬德表示，在兄弟姊妹決定共同買房前，需先注意4個關鍵點，第一，未來是否有任何一方有結婚打算？第二，雙方工作是否穩定，日後會不會因繳不起房貸而有被法拍風險，第三，若是未來雙方各自成立家庭，共同購買的房屋所出的資金要怎麼均分？第四，可採共同登記保障彼此權利，但也要評估房貸條件較差等缺點部分。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨則指出，跟手足一起買房，最大的隱憂是若是另一方日後要成家，現階段共同存錢付房貸的狀態將會改變；若是要跟手足一起買房，首先需了解對方的資金狀況，例如對方是否有借信貸或其他貸款，而若是對方是自己創業或做生意，一起買房的風險更大，需評估任何一方是否有繳不出房貸的風險，日後是否會影響自身權益？

若是上述狀況都了解清楚後，仍要決定共同買房，徐佳馨建議，理想狀況是雙方共同登記，合資買房時，所有出資者皆登記為所有權人，保障彼此權利，但共同登記有些缺點，例如房貸條件較差、往後出售房屋土地增值稅的自用住宅優惠稅率，有「一生一次」的規定，每人一生限用一次優惠稅率，如果採共同登記，申報土地增值稅時就會同時用掉所有人的「一生一次」資格，稅率沒有優惠。

徐佳馨說明，而若是其中一方信用條件較好可以取得比較好的房貸條件，也可以登記其中一方，但最好另立契約記載詳細，包括雙方出資比例、如何負擔房價、若是另一方想出售房屋該如何處理？是否約定房屋漲幅超過多少成數才能出售等條件，並留下相關金流證明。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀