房市／親兄弟明算帳　共同購屋先看這風險

雙北房價高漲，北漂族要在雙北買房已是高難度，有網友詢問，在台北租屋多年，近年來存有一筆積蓄，想與一同在雙北打拚的兄弟姊妹共同買房，是否有需注意的事項？專家表示，手足共同購屋前有4個思考關鍵點，想清楚再決定。

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一名網友在網路詢問，他與妹妹都是南部人，在台北工作租屋多年，近年來雙方存有積蓄，想一起買房互相照顧也分攤房價，是否會建議一起買房？有無風險？假設真的要共同購屋，有什麼需注意事項？

信義房屋企劃研究室專案經理曾敬德表示，在兄弟姊妹決定共同買房前，需先注意4個關鍵點，第一，未來是否有任何一方有結婚打算？第二，雙方工作是否穩定，日後會不會因繳不起房貸而有被法拍風險，第三，若是未來雙方各自成立家庭，共同購買的房屋所出的資金要怎麼均分？第四，可採共同登記保障彼此權利，但也要評估房貸條件較差等缺點部分。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨則指出，跟手足一起買房，最大的隱憂是若是另一方日後要成家，現階段共同存錢付房貸的狀態將會改變；若是要跟手足一起買房，首先需了解對方的資金狀況，例如對方是否有借信貸或其他貸款，而若是對方是自己創業或做生意，一起買房的風險更大，需評估任何一方是否有繳不出房貸的風險，日後是否會影響自身權益？

若是上述狀況都了解清楚後，仍要決定共同買房，徐佳馨建議，理想狀況是雙方共同登記，合資買房時，所有出資者皆登記為所有權人，保障彼此權利，但共同登記有些缺點，例如房貸條件較差、往後出售房屋土地增值稅的自用住宅優惠稅率，有「一生一次」的規定，每人一生限用一次優惠稅率，如果採共同登記，申報土地增值稅時就會同時用掉所有人的「一生一次」資格，稅率沒有優惠。