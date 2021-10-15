【試駕】開著Mazda CX-5型動旗艦版到武陵農場享受芬多精的洗禮

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如有追蹤國際車壇新訊的網友應會知道Mazda在上個月初已推出CX-5的小改款車型，雖然台灣距離產地較近但在原廠的規畫下最快也要在明年第一季才有機會導入，在這段等待的空窗期也不能讓對手予取予求，因此原廠在上個月因應新年式更替之際推出Mazda 3、CX-30、CX-5三款車型的型動版，主要是透過配備上的升級與加裝原廠空力套件讓外型更具運動感，這次試駕的CX-5型動旗艦版在外觀上的改變主要在於前、後保桿、側裙處及尾翼加裝原廠空力套件，雖然調整幅度不大但距地高度更低的姿態在視覺上賦予其更為低趴的跑格樣貌。
由於僅為新年式的更新，在配備調整不多的條件下又要把內外觀的設計與配備再冷飯熱炒一次，不如來試試CX-5在長途試駕的過程中帶給駕駛與乘客的感受還有樂趣的多，因此在與原廠溝通後決定來趟兩天一夜的武陵農場之旅，享受高山芬多精之餘順便體驗CX-5是否符合一般家庭對於中型SUV的用車想像，由於武陵農場位於海拔1,750-2,200公尺間，即便近期平地溫度多在35度以上，但入山後隨著地型爬升溫度也會降低不少，因此這次一行四人的行李加上額外帶著的厚外套讓後廂空間瞬間被填滿，不過我說的”填滿”是在隨意擱置後所呈現的狀態，若再加一位成人滿座及行李依舊能夠輕鬆置入，但若打算露營還須乘載帳篷、睡袋、鍋碗瓢盆等野炊設備，我想後艙空間更為寬敞的CX-9會是更好的選擇。
之所以選擇武陵農場是因為9月至10月這段期間正好是墨西哥鼠尾草與杭菊的盛開季節，這時候去也避開了11、12月的賞楓熱門時段，而且山上氣溫較為涼爽趁這時候去避避暑也還不錯，如有去過武陵農場的網友應該了解從宜蘭過去須經過一段不短的山路考驗，約莫兩小時的路程對容易暈車的人會是場難度頗高的挑戰，不過CX-5相較同級距對手擁有較為運動化的獨立懸吊設定，山路上的晃動感比起傳統SUV小上許多，路感回饋也頗為細膩，整趟旅程並沒有聽到乘員有任何不適感的抱怨，即便動力是未配置渦輪增壓的2.0升自然進氣汽油引擎，165匹馬力在乘載四位成人加上行李後的負載後並無法呈現多猛暴的加速力道，但順暢的出力曲線搭配柔順的6速手自排變速箱讓整趟旅途享有舒適的乘坐質感，我想這是Mazda在調教上能獲得買家青睞的主要原因。
抵達武陵農場約莫下午3點左右，但先前來過幾次總是走馬看花並未挑戰知名的桃山瀑布步道，這次鐵了心來這麼多次一定要攻克這多年未竟的心願，於是號召友人一同挑戰這長達4.3公里的森林秘境順便來場睽違已久的芬多精之旅，但我們這群長期生活在都市的肉雞走到一半便發出想回頭的哀號，不過在看到沿路筆直的各種杉木與帝雉家族的巧遇後便瞬間鼓起衝勁向終點奔去，最後終於趕在太陽下山前走到目的地，而桃山瀑布又名煙聲瀑布，據傳是在遠處便能聽到流淌而下的水聲及如煙般的水氣得名，同時也是七家灣溪的源頭，在耗費1.5小時與即將鐵腿的決心看到此般美景也算頗為值得。
這次住宿地選在海拔更高的梨山地區，為的是晚上能看見滿天星斗的期待，因此在經歷另一個1.5小時的回程路途後便驅車前往今晚的住宿旅館，啟動引擎後CX-5的自動感應頭燈便隨即開啟，具備主動轉向及自動遠光燈調節功能在蜿蜒的山路上是提升安全的一大利器，這是以往在白天試車時無法體會的項目，當系統作動時頭燈會依照前方路況與對向有無來車自動調整光束高低，駕駛無須分心便能享受科技所帶來的便利，也不怕忘記關遠燈造成對向車道的眩光困擾，有些配備真的是要長時間使用過才知道它的好用之處。
到了旅館辦完入住手續填飽肚子後便迫不急待地前往福壽山露營區觀星，抵達露營區約莫晚上8點，此時已有不少慕名而來的露營玩家在此地聚集，為的就是一睹那無光害的滿天星斗美景，雖然這次造訪的氣候未臻完美，抵達時天空中仍漫佈著濃厚雲層，但等待一段時間待雲霧散去終於看到那美不勝數的漫天星斗，如對觀星有興趣的網友建議可至福壽山農場報名星空導覽，在老師的解說下能更為了解美麗星空與各星座的精采故事，雖然這次未能看到銀河有些可惜，但能至少老天還算賞臉能一償觀星夙願也算是值回票價。
由於隔天回程時間為周末假日午後，接上手機進入Android Auto系統開啟Google Map導航準備一路向北，從宜蘭回台北免不了與北返遊客來場塞車惡鬥，好不容易排隊擠上國道五號後便放手交由MRCC全速域主動車距控制巡航系統接手，只需調整好車距與最高時速設定後油門與煞車可由系統代為操作，作動過程頗為柔順一如人類操作一般，並未有急加、減速的狀況發生，偏移車道標線時系統也會適時將車身拉回並以警示音提醒駕駛，另外HUD抬頭顯示器也會顯示車距調整與時速設定的相關訊息，對這種走走停停的行車環境頗為實用，也對我尚未恢復的鐵腿狀態舒緩不少。
雖然並非首次試駕Mazda CX-5，卻因安排一趟長途旅行讓我更加了解這輛車在日常生活中的實用性，算一算整趟旅程約莫400多公里，以四位成人加上行李與不算短的山路，且幾乎全程開啟冷氣的狀態測試下來，原本預計回台北前還要補加一次油最終一桶油便完成任務還有剩，以一部2.0升自然進氣引擎要推動1.5噸車重加乘客與行李重量後還能有如此的油耗表現算是可圈可點，這比平常試車寫稿看到死板板的數字來的更為有感，若你是屬於4-5口的小家庭有考慮購車計畫，CX-5的空間與實用性已足敷多數狀況的用車需求，且現在購車還享有原廠五年保固及高額零利率的「禮享成真」專案，98.9萬元起的售價享受進口日系車的細膩質感算是頗為划算的選擇。
| Mazda CX-5型動旗艦版規格表
| 長/寬/高(mm)
| 4,550/1,842/1,680
| 軸距(mm)
| 2,700
| 車重(kg)
| 1,552
| 引擎型式
| 四缸自然進氣汽油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 1,998
| 最大馬力(PS/rpm)
| 165 / 6,000
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 21.7 / 4,000
| 變速系統
| 6速手自排
| 傳動型式
| 前輪驅動
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 225/55R19
| 平均油耗
| 13.5 km/L
| 售價
| 116.9萬元