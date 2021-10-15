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這不是傳聞，澳洲Subaru真的推出 WRX Sportswagon

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-10-15 11:55:20

先前國外就有消息傳出年底時Subaru會在澳洲推出2.4升Levorg，而就在稍早澳洲Subaru果然帶來搭載2.4升渦輪引擎的旅行車，只不過車名不是Levorg而是停產已久的 WRX Sportswagon。

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於今年8月時國外就有消息傳出Subaru預計年底會在澳洲推出搭載2.4升渦輪引擎的Levorg，而就稍早前澳洲Subaru真的帶來2.4升渦輪引擎的旅行車，只是車名不是Levorg而是停產已久的 WRX Sportswagon。

澳洲Subaru真的帶來2.4升渦輪引擎的WRX Sportswagon。
澳洲Subaru真的帶來2.4升渦輪引擎的WRX Sportswagon。
WRX Sportswagon基於與WRX相同的SGP平台建構，而搭載的2.4升渦輪引擎自當也有著271hp/35.6kgm輸出，不過變速箱部分就只有八速CVT。而底盤部分並沒有說明是否採用和WRX相同的調校設定，畢竟車名雖然為WRX Sportswagon，但在外觀造型上其實與Levorg有著許多相同之處，或許骨子裡就是Levorg STI Sport。至於想要擁有的可能要失望了，如先前傳聞所說WRX Sportswagon目前只會在澳洲販售。

WRX Sportswagon可能其實就是換名的Levorg，不然你看看這兩張Levorg是不是與WRX Sportswagon很像。
WRX Sportswagon可能其實就是換名的Levorg，不然你看看這兩張Levorg是不是與WRX Sportswagon很像。
目前WRX Sportswagon只有在澳洲市場才有。
目前WRX Sportswagon只有在澳洲市場才有。
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