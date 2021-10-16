房市／如何選床墊？專家建議四關鍵

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挑選好床墊需注意的第1點務必要試躺，信義居家表示，每個人的身高、體重、身體狀況、睡眠習慣都不相同，挑選床墊應該親自試躺至少5分鐘，且正躺與側躺都要試，感受床墊是否與身體服貼，腰部是否有得到支撐，需注意的是，試躺時避免超過3種床墊，避免測試太多，讓身體感覺產生混亂。
信義居家表示，挑選好床墊需注意的第2點為內材，例如傳統一般泡棉無法快速吸收人體濕氣，如同皮膚被包在塑膠袋裡，無法透氣因此會感到悶熱，而現有親水性涼爽記憶棉，採用特殊涼感膠棉的床墊，能有效吸收溼熱快速排出，而這類的涼感膠棉即使在冬天也能恆溫於28度，十分舒適。
挑選好床墊需注意的第3點為彈簧，信義居家說明，彈簧是床墊最重要的核心，若是想減低睡眠過程中因同床伴侶翻身帶來的干擾，可選擇獨立筒床墊，因其彈簧個別獨立，在接觸身體時，能夠順應人體曲線，平均分擔、支撐各個部位，且不易傾斜與變形；也可選擇天然乳膠床墊，有均壓材質特性，能平均分散人體對床墊的壓力，讓肌肉、血液循環及脊椎弧度維持在最佳狀態。
最後，信義居家表示，挑選好床墊需注意的第4點為規範，要慎選符合相關認證規範的床墊品牌，才能保障睡眠品質和健康，只要符合規範的品牌床墊從表布、泡棉、彈簧、天然乳膠等內材都符合環保署規範，可避免消費者在睡眠中吸入有害人體的化學物質，確保健康無毒。