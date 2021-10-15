沉浸式體驗成未來趨勢！「3種人才」近5年老闆搶著要
Yahoo TV日前串聯產官學界推出「Yahoo TV沉浸式內容學院」，首波上線5大主題課程後，一周內已吸引近8萬瀏覽人次，今（15）日宣布正式上線第二波3大主題系列影音，從「技術應用」出發，邀請新月映像、必揚實境、NVIDIA等業界重量級師資現身分享相關技術及案例，除了擴增實境（AR）和虛擬實境（VR），還有容積捕捉（Volumetrix）技術、4D全息掃描及投影、多人協作虛實環境等，一同培育XR新世代人才，加速台灣XR產業發展。
生活中心/綜合報導
2021-10-15 19:00:00
Yahoo TV沉浸式內容學院是一塊敲門磚，希望讓對相關領域有興趣或有志於進入相關產業的民眾，能夠藉由課程深入淺出一次了解沉浸式內容的相關技術與應用，同時也啟發大家對於沉浸式內容應用的想像。Yahoo TV沉浸式內容學院第二波課程從「技術應用」出發，3大主題系列影音由新月映像執行長小谷創、必揚實境科技創辦人王勇智、NVIDIA亞太區XR業務發展經理王映慈等業界講師，現身分享如何運用新技術和新工具提升產製效能，包括容積捕捉技術、4D全息掃描及投影、專為虛擬協作和符合真實物理情況的即時模擬平台NVIDIA OMNIVERSE等，以及透過這些技術實際完成的應用案例。從表演者產製數位內容並結合NFT販售、導入知識教育及職業技能訓練領域解決產學界人力和資源的痛點、到跨地域的創作者與設計師進行高效協作完成3D建模等。Yahoo TV沉浸式內容學院透過與夥伴的合作，相較過往，不僅克服疫情下的拍攝，也加速內容產製的效率，像是身處日本的新月映像執行長小谷創，正是運用容積捕捉技術跨時空現身Yahoo TV攝影棚內完成異地拍攝。
Yahoo TV總製作耿暄觀察表示：「沉浸式內容是感官式、體驗式的，相對的幕後製作也是複雜的；若希望提升內容產製的效率，需要持續推展先進的製程與技術，讓速度更快、品質更好、數量更多，因此更必須攜手跨界夥伴，一同推動沉浸式體驗的發展！」IDC預估全球AR和VR支出，將自2020年的120億美元，成長至2024年的728億美元，未來發展趨勢相當強勁。
Yahoo TV點出元宇宙3大人才需求，包括「內容型」、「技術型」、「整合型」，而受到元宇宙浪潮和疫情催化的影響，內容線上化、虛擬化已是趨勢，「沉浸式體驗工程師」成為近5年工作機會大增的10大新興熱門職務之一 。耿暄認為：「未來元宇宙將有3大人才需求，第1種是內容型人才，必須對內容有豐富的理解和想像力；第2種是技術型人才，對技術有深厚底子，能運用新科技進行創作；第3種則是整合型人才，需要促成前述2種完全不同特質的人才進行對話。」
這次Yahoo TV攜手資策會，聯名開設免費線上「學習認證」課程，即日起至2021年12月31日前，只要進入資策會CoreLab線上技能成長學習平台觀看8堂課程，完課率達90%（含）以上並通過隨堂測驗即可獲得數位證書，還可以添加認證標章至LinkedIn個人檔案。Yahoo TV持續致力打造沉浸式體驗，未來期許攜手更多台灣在地新創夥伴，升級虛實場景技術和設備，全面加速發展XR次世代內容體驗。
Yahoo TV沉浸式內容學院：https://pse.is/3qukrn