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西醫開刀除頂漿腺 中醫則從體質根本調理
陳中奎說明，在西醫方面，造成狐臭氣味的汗液是「大汗腺」，也就是「頂漿腺」所分泌，另外「小汗腺」則是分泌「水」。其中以遺傳性居多，尤其女生比男生多，也經常會發現小朋友在國小五、六年級、進入青春期時，由於荷爾蒙分泌，促使汗腺成熟，漸漸冒出狐臭味。而到了更年期，由於荷爾蒙分泌不再旺盛，才使得汗腺萎縮、狐臭味消失。
在西醫認為，吃刺激性且精緻食品會導致腋下氣味更濃，例如油炸類、辣椒、大蒜、咖哩、鹹酥雞、烤肉串等等，其實攝取這類食物，等同於中醫理論上，造成體質「濕熱」的飲食，陳中奎建議狐臭病人要少攝取烤、炸、辣、精緻類食物，並多喝水，攝取足量的水分有助於稀釋汗水，使氣味不會太過濃烈。另外，陳中奎也建議，平時要保持乾淨、有汗盡量擦乾，並刮除體毛，以防悶住導致濕熱感更重，降低味道濃厚度。
以西醫來說，根治狐臭的方式，大多是利用手術將頂漿腺摘除，不過以中醫而言，則是從飲食、體質調理下手，減緩味道。並且，可以再多吃一些有助於「清熱利濕」的薏仁湯、決明子茶、冬瓜湯。而脾胃虛的人，需要健脾胃，例如四神湯、六君子湯，可同時讓脾胃功能更好，另外，生食類，生魚片、生菜沙拉少攝取，以及瓜果類、冰品等偏寒的食物少吃，若要吃水果，蘋果、芭樂屬於平性可以食用。
喝這款中藥茶 緩解狐臭
陳中奎醫師推薦民眾可運用中藥材泡製成茶飲飲用，可清熱利濕、緩解狐臭：
黃耆 一錢
炒過的決明子 三錢
荷葉 一錢
紅棗 二、三顆
四者搭配混在一起，加入熱水沖泡成茶飲即可。
資料來源：健康醫療網 不用開刀也能告別狐臭 「清熱利濕」的飲食準沒錯
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