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男神天天搜尋坂口健太郎　留言內容「超暖心」

▲坂口健太郎會上網搜尋自己名字，以及網友的觀影感想。（圖／天馬行空）
▲坂口健太郎會上網搜尋自己名字，以及網友的觀影感想。（圖／天馬行空）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-10-16 19:33:10

日本電影《FINAL FANTASY XIV 光之老爸 劇場版》找來吉田鋼太郎、坂口健太郎飾演一對父子，該作是改編感動日本的「光之老爸計畫」，2位被問到有無上社群查評論時，坂口健太郎表示：「我會查自己的名字，也會查光之老爸，有好好看了許多大家的心得，能參與這部作品真的很開心。同時覺得大家都用不會暴雷的方式在推薦電影，真的很厲害！」

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▲坂口健太郎（右）吉田鋼太郎飾演父子，片中一起打電動。（圖／天馬行空）
▲坂口健太郎（右）跟吉田鋼太郎飾演父子，片中一起打電動。（圖／天馬行空）
相較於「兒子」的輕鬆以對，飾演老爸的吉田鋼太郎表示，一天至少會搜尋評論5次以上，他說：「因為演日劇版老爸的演員大杉漣不在人世了，我有時會看到類似『大杉漣的形象被破壞了』的評論，會因此被嚇到，但也會看到『鋼太郎先生也演得很好』這樣的留言，就覺得鬆了口氣。」

除了吉田鋼太郎、坂口健太郎父子間的重要對手戲，一場老爸因女兒（山本舞香 飾）帶男友回家，而產生矛盾，最後溫馨化解的戲，也讓演員們印象深刻。提起與「老爸」吉田鋼太郎的對手戲，山本舞香表示：「好高興！吉田先生能當我爸爸真的是太好了！我最喜歡爸爸了。」這讓一旁的坂口健太郎吃味說：「那哥哥呢？」山本舞香則立刻補充：「也喜歡哥哥！也喜歡媽媽！」對此，坂口健太郎笑說：「我們平常就是帶著這樣的氛圍到拍攝現場的，大家彷彿真的成為了一家人！」

▲山本舞香喜歡跟坂口健太郎、吉田鋼太郎成為「家人」。（圖／天馬行空）
▲山本舞香喜歡跟坂口健太郎、吉田鋼太郎成為「家人」。（圖／天馬行空）
《FINAL FANTASY XIV 光之老爸 劇場版》故事敘述，即將升遷的工作狂老爸（吉田鋼太郎 飾）某天突然辭職。家人大感傻眼之餘，也只能看著老爸終日對著電視機發呆的背影。光生（坂口健太郎 飾）很想知道老爸在想什麼，於是想起小時候曾和老爸打電動的那晚，那是唯一一次父子間真心的交流，光生決定啟動「光之老爸」計畫。他送給老爸最新一代的《最終幻想》遊戲，作為退休禮物，邀請老爸進入充滿回憶的線上世界。光生隱藏自己的身分，以神祕女玩家Maidy為名，組隊帶著菜鳥老爸一起過關斬將，在這之中，光生在得到許多不知長相、不知姓名的夥伴相助，而迷上線上遊戲的老爸也逐漸開始向隊友卸下心房，原來，老爸心中有個從未對任何人說出口的祕密。

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