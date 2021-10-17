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野奢露營｜秋天露營去！　精選全台6大風格豪華露營還可使用國旅券

野奢露營｜秋天露營去！　精選全台6大風格豪華露營還可使用國旅券
野奢露營｜秋天露營去！　精選全台6大風格豪華露營還可使用國旅券

行遍天下旅遊網

2021-10-17 07:30:41

涼爽的秋天正是露營的好時機，不把握現在出發，還等什麼時候？KLOOK為旅客精選全台6大獨具風格的豪華露營體驗，包括有能輕鬆拍出浪漫美照的異國風特色帳篷，保留原住民文化和以環保理念規劃為特色的露營區，以及各式特色套裝行程如在森林中騎馬、騎四驅車探險森林等，使用「國旅券」下訂還能享「買千送千、最高送五千」的加碼優惠，趁涼爽的季節安排一趟兩天一夜的戶外小旅行。

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▲新竹　人文原民風「愛上喜翁」跟著專業獵人體驗泰雅族獵人射箭文化（圖片提供：KLOOK）
▲新竹　人文原民風「愛上喜翁」跟著專業獵人體驗泰雅族獵人射箭文化（圖片提供：KLOOK）
1.宜蘭　叢林探險風「那山那谷」－探索森林冒險去

泰雅族語「那山那谷」就是「我的家」的意思，來到那山那谷露營區彷彿是到朋友家作客般親切，除了可以親近自然與星空、體會原始美景帶來的無限感動外，還可以當個叢林探險家，乘上泳圈隨著溪水漂流享受沁涼滋味，也能駕駛四驅車奔馳在山野中，暢快森呼吸享受與自然結合的美好時光。

▲宜蘭　叢林探險風「那山那谷」探索森林冒險去。（圖片提供：KLOOK）
▲宜蘭　叢林探險風「那山那谷」探索森林冒險去。（圖片提供：KLOOK）
▲宜蘭　叢林探險風「那山那谷」乘上泳圈隨溪水漂流、也能駕駛四驅車奔馳在山野中，享受自然時光。（圖片提供：KLOOK）
▲宜蘭　叢林探險風「那山那谷」乘上泳圈隨溪水漂流、也能駕駛四驅車奔馳在山野中，享受自然時光。（圖片提供：KLOOK）
2.嘉義　正統蒙古風情「松田崗蒙古渡假村」－免出國就能體驗蒙古包

想去蒙古嗎？現在到嘉義就能一秒抵達！「松田崗蒙古渡假村」是全台灣第一座正統蒙古風格的渡假村，蒙古包和內部裝潢傢俱皆從蒙古空運來台，純正蒙式雕刻的家具，精緻又講究，園區內種植眾多花草及多樣性的植物，搭配園內隨處可見的造型塑像，更增添置身蒙古的感受，還能加購傳統蒙服體驗，穿上蒙服拍起照更是充滿異國風情。

▲嘉義　正統蒙古風情「松田崗蒙古渡假村」免出國就能體驗蒙古包。（圖片提供：KLOOK）
▲嘉義　正統蒙古風情「松田崗蒙古渡假村」免出國就能體驗蒙古包。（圖片提供：KLOOK）
3.新北　西部牛仔風「金山驛境」－入住印地安帳棚，騎馬漫步夕陽下

走進「金山驛境」露營區，彷彿來到美國西部印地安部落，園區內處處有著西部牛仔氛圍，白天可以和馬兒一同漫步在陽光下，還能體驗射擊、在夕陽下體驗騎馬、越野車等豐富刺激野外活動，到了晚上欣賞完美麗星空後入住印地安帳、狩獵帳、馬車帳等風格帳篷，為一天的牛仔體驗之旅畫上完美句點。

▲新北 西部牛仔風「金山驛境」還能在夕陽下體驗騎馬、體驗射擊、越野車等野外活動。（圖片提供：KLOOK）
▲新北 西部牛仔風「金山驛境」還能在夕陽下體驗騎馬、體驗射擊、越野車等野外活動。（圖片提供：KLOOK）
4.新竹　人文原民風「愛上喜翁」－跟著獵人體驗在地文化

喜翁是原民話雲霧的意思，來到「愛上喜翁」宛如到了雲霧之上的仙境，位居海拔1,180公尺的愛上喜翁豪華露營，除了擁有豪華露營場地外，也提供一泊四食的服務，餐點結合當季食材，輕鬆在高山上享受無光害的星空佳餚，此外行程也將跟著專業獵人體驗泰雅族獵人射箭文化，讓露營除了有吃有玩還能認識在地文化。

▲新竹 人文原民風「愛上喜翁」位處高海拔，宛如到了雲霧之上的仙境。（圖片提供：KLOOK）
▲新竹 人文原民風「愛上喜翁」位處高海拔，宛如到了雲霧之上的仙境。（圖片提供：KLOOK）
5.南投　山城美學風「山思雲想」－跟著在地職人手作DIY

「雲深不知處，只緣身在此山中」來到南投「山思雲想」美學露營區大概就是這種感覺，除了可以在絕佳地理位置享受露營樂趣、坐擁極佳觀景視野外，行除中還包含了豐富的職人體驗活動，舉凡瑜珈、編織、精油調配、咖啡豆烘培等課程，讓旅客在山城裡探索專屬山城的美學，每季更設計有不一樣的課程，即便再訪也能有不同驚喜。

▲南投 山城美學風「山思雲想」擁有絕佳地理位置，欣賞極佳觀景享受露營樂趣。（圖片提供：KLOOK）
▲南投 山城美學風「山思雲想」擁有絕佳地理位置，欣賞極佳觀景享受露營樂趣。（圖片提供：KLOOK）
▲南投 山城美學風「山思雲想」豐富的職人體驗活動，讓旅客在山城裡探索專屬山城的美學。（圖片提供：KLOOK）
▲南投 山城美學風「山思雲想」豐富的職人體驗活動，讓旅客在山城裡探索專屬山城的美學。（圖片提供：KLOOK）
6.宜蘭　環境友善綠色生活風「東風綠活 Oriental Green」－享受大自然的美好

「東風綠活 Oriental Green」位於宜蘭冬山河上游，結合綠森活共生共榮的理念，在露營區全區使用有機栽種工法培育出柚子、茶樹等多樣草本植物，更使用天然方式養護寬廣草皮，提供來此休憩森呼吸的旅客有最有機無害的環境，到了晚上還能DIY體驗烤肉樂趣，非常適合好友出遊、情侶升溫、家庭聚會。

▲宜蘭  環境友善綠色生活風「東風綠活 Oriental Green」結合綠森活共生共榮理念。（圖片提供：KLOOK）
▲宜蘭  環境友善綠色生活風「東風綠活 Oriental Green」結合綠森活共生共榮理念。（圖片提供：KLOOK）
KLOOK加碼「國旅券」，推出「買千送千、最高送五千」優惠，放大國旅券最高5倍

抽中「國旅券」的幸運兒有福了！KLOOK為國旅券適用平台，全台商品皆適用，只要結帳金額滿千元就能使用國旅券折抵；KLOOK更加碼推出國旅券優惠，只要旅客使用國旅券千元折抵，KLOOK就再加碼千元以上的旅遊金，一人最高可獲得五千，等於是將國旅券價值放大最高5倍。



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