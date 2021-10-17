吃太鹹隔天必水腫！專家曝「飲食解決法」：這類人要注意

我是廣告 請繼續往下閱讀
那麼，想消除因為吃太鹹造成的水腫該怎麼辦呢？高敏敏說，首先，要將多餘的「水份及鈉」排出，可以攝取幫助利尿及高鉀的食物，做到「留鉀排鈉」；她也表示，如果在吃大餐時，就搭配這些食物或飲品，應該有機會預防水腫，不過還是要看每個人的體質，因此，高敏敏也奉上幾項「消水腫食物」。
飲品 -具利尿成分。
咖啡：其中的咖啡因能幫助加速人體水分代謝、促進腸道蠕動。
綠茶：綠茶中也含有咖啡因，利尿消水腫之外，其中的兒茶素也能刺激新陳代謝。
黑豆水：黑豆中含有豐富的鉀可以幫助排鈉。
玉米鬚水：玉米剝下來的玉米鬚不要丟掉，可以拿來煮成玉米鬚水。豐富的鉀離子排掉身體過多的鈉，對於利尿、消水腫是很棒的。
紅豆水：以無糖紅豆水為主，若是自己煮，記得不要將豆子煮破，避免過多澱粉釋出。
蔬菜 -極高鉀蔬菜。
菠菜：菠菜除了鉀之外，也含有鐵質。
金針菇：金針菇高鉀、低鈉，建議平時就可以適時補充。
白莧菜：豐富的礦物質幫助促進代謝。
苜蓿芽：鉀豐富之外，也富含維生素。
地瓜葉：幫助利尿消腫之外，也能保持腸道正常運轉。
水果 -高鉀水果
奇異果：除了鉀之外也富含維生素C，及奇異果酵素，幫助消化。
香蕉：高鉀之外，還含有豐富的膳食纖維和果膠，能幫助腸胃蠕動順暢。
哈密瓜：可以排除身體多餘水分
聖女番茄：排出多餘的鈉，減少水份滯留，另外也含有豐富維生素C，一次建議15-20顆即可。
草莓：改善水腫之外，也能調節血壓，一次8-10顆即可，如果是高血糖或易結石體質更要節制。
除此之外，也得避免「高鈉食物」，高敏敏說，這些食物鈉含量都很高，也就是造成水腫的原因，平常就要減少攝取量，如果已經水腫了，就更要避免這些食物。像是加工食品、油炸重鹹、泡麵／乾拌麵、罐頭、沾醬料食物。
最後，她也提醒，在消水腫同時，雖然鉀可以幫助排出過多的鈉，漸緩水腫情形，但如果是「腎臟病患者或需要限鉀者」，就不建議用這些方式了，以免造成腎臟負擔；另外，也可以搭配運動30分鐘，讓多餘的水份更容易排出，「希望人人都能遠離水腫、不虛胖喔」。（編輯：郭佩蓉）