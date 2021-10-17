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吃太鹹隔天必水腫！專家曝「飲食解決法」：這類人要注意

▲你也常因為吃太鹹隔天就水腫？對此，營養師高敏敏就分享了有效「消水腫」的吃法。（示意圖／取自unsplash）
▲你也常因為吃太鹹隔天就水腫？對此，營養師高敏敏就分享了有效「消水腫」的吃法。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-10-17 12:03:41

你也有這種經驗嗎？只要前一天吃太猖狂，起床後就直接水腫，照鏡子感覺直接胖了2公斤，但為什麼吃太鹹會水腫呢？對此，美女營養師高敏敏就解答了，並分享「飲食解決法」提供給民眾參考。

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▲美女營養師高敏敏。（圖／營養師高敏敏 授權提供）
▲美女營養師高敏敏。（圖／營養師高敏敏 授權提供）
營養師高敏敏說，吃太鹹會水腫的原因，可能是重口味、重鹹、加工食品吃太多，使得鈉攝取過量、導致細胞的滲透壓平衡失常，進而使水分滯留體內形成水腫

那麼，想消除因為吃太鹹造成的水腫該怎麼辦呢？高敏敏說，首先，要將多餘的「水份及鈉」排出，可以攝取幫助利尿及高鉀的食物，做到「留鉀排鈉」；她也表示，如果在吃大餐時，就搭配這些食物或飲品，應該有機會預防水腫，不過還是要看每個人的體質，因此，高敏敏也奉上幾項「消水腫食物」。

飲品 -具利尿成分。

咖啡：其中的咖啡因能幫助加速人體水分代謝、促進腸道蠕動。

綠茶：綠茶中也含有咖啡因，利尿消水腫之外，其中的兒茶素也能刺激新陳代謝。

黑豆水：黑豆中含有豐富的鉀可以幫助排鈉。

玉米鬚水：玉米剝下來的玉米鬚不要丟掉，可以拿來煮成玉米鬚水。豐富的鉀離子排掉身體過多的鈉，對於利尿、消水腫是很棒的。

紅豆水：以無糖紅豆水為主，若是自己煮，記得不要將豆子煮破，避免過多澱粉釋出。

蔬菜 -極高鉀蔬菜。

菠菜：菠菜除了鉀之外，也含有鐵質。

金針菇：金針菇高鉀、低鈉，建議平時就可以適時補充。

白莧菜：豐富的礦物質幫助促進代謝。

苜蓿芽：鉀豐富之外，也富含維生素。

地瓜葉：幫助利尿消腫之外，也能保持腸道正常運轉。

水果 -高鉀水果

奇異果：除了鉀之外也富含維生素C，及奇異果酵素，幫助消化。

香蕉：高鉀之外，還含有豐富的膳食纖維和果膠，能幫助腸胃蠕動順暢。

哈密瓜：可以排除身體多餘水分

聖女番茄：排出多餘的鈉，減少水份滯留，另外也含有豐富維生素C，一次建議15-20顆即可。

草莓：改善水腫之外，也能調節血壓，一次8-10顆即可，如果是高血糖或易結石體質更要節制。

▲你也常吃太鹹隔天就水腫？對此，營養師高敏敏就分享了有效「消水腫」的吃法。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
▲你也常吃太鹹隔天就水腫？對此，營養師高敏敏就分享了有效「消水腫」的吃法。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
除此之外，也得避免「高鈉食物」，高敏敏說，這些食物鈉含量都很高，也就是造成水腫的原因，平常就要減少攝取量，如果已經水腫了，就更要避免這些食物。像是加工食品、油炸重鹹、泡麵／乾拌麵、罐頭、沾醬料食物。

最後，她也提醒，在消水腫同時，雖然鉀可以幫助排出過多的鈉，漸緩水腫情形，但如果是「腎臟病患者或需要限鉀者」，就不建議用這些方式了，以免造成腎臟負擔；另外，也可以搭配運動30分鐘，讓多餘的水份更容易排出，「希望人人都能遠離水腫、不虛胖喔」。（編輯：郭佩蓉）

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