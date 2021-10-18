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穿梭《斯卡羅》歷史景點
《斯卡羅》由曹瑞原執導，改編自陳耀昌小說《傀儡花》，故事取材自1867年真實發生的「羅妹號（Rover）」（亦稱羅發號）歷史事件。我曾多次造訪恆春半島採訪，看《斯卡羅》時好像在尋寶：「啊那個瀑布我去過！」、「風祭師是佳德谷香草園的主人！」、「原來劇中柴城就是現在的車城哦！」但光看戲還不過癮，這回特別跟著專帶恆春半島深度旅遊的島風行旅聽故事，從斯卡羅人的遷徙講起，走訪啞口海岸，遠眺斯卡羅人翻山越嶺的「瑯嶠卑南古道」，就是俗稱的阿朗壹古道。登上社頂凌霄亭，俯瞰墾丁海岸線，跟著斯卡羅人曾經的生活遺跡，一探大山大海祕境，了解人文歷史的同時，也拍拍海景美照。
欖仁溪祕境賞國慶鳥
《斯卡羅》影集中部落溪流森林、瀑布的場景令我印象深刻，來到恆春，忍不住再次探訪滿州里德清澈的欖仁溪，兩旁林蔭密布，想像自己彷彿置身劇中場景。十月造訪里德，還有機會可以看到有「國慶鳥」之稱的保育類猛禽灰面鵟鷹陸續過境，聽當地從老鷹獵人轉型的解說員，分享社區故事與生態。
景點推薦
島風行旅
地址：屏東縣恆春鎮中山路39號
電話：08-888-1400
網址：www.windtravel.me
FB：恆春半島慢慢遊
里德社區－欖仁溪生態遊
電話：0985-800-823
FB：里德生態旅遊
這篇文章 屏東景點｜探訪史詩級台劇真實場景 在落山風下展開斯卡羅自然人文巡禮 最早出現於 行遍天下旅遊網