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屏東景點｜探訪史詩級台劇真實場景　在落山風下展開斯卡羅自然人文巡禮

屏東景點｜探訪史詩級台劇真實場景　在落山風下展開斯卡羅自然人文巡禮
屏東景點｜探訪史詩級台劇真實場景　在落山風下展開斯卡羅自然人文巡禮

行遍天下旅遊網

2021-10-18 07:30:41

公視史詩劇情影集《斯卡羅》夯極一時，帶動旅人好奇百年前的恆春半島究竟是什麼樣貌？跟著當地達人來趟歷史景點之旅，上山下海、遊覽古城，用不同的角度來體驗南國之美。

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▲走訪啞口海岸，了解斯卡羅人遷徒路徑。（圖片提供：島風行旅）
▲走訪啞口海岸，了解斯卡羅人遷徒路徑。（圖片提供：島風行旅）
穿梭《斯卡羅》歷史景點

《斯卡羅》由曹瑞原執導，改編自陳耀昌小說《傀儡花》，故事取材自1867年真實發生的「羅妹號（Rover）」（亦稱羅發號）歷史事件。我曾多次造訪恆春半島採訪，看《斯卡羅》時好像在尋寶：「啊那個瀑布我去過！」、「風祭師是佳德谷香草園的主人！」、「原來劇中柴城就是現在的車城哦！」但光看戲還不過癮，這回特別跟著專帶恆春半島深度旅遊的島風行旅聽故事，從斯卡羅人的遷徙講起，走訪啞口海岸，遠眺斯卡羅人翻山越嶺的「瑯嶠卑南古道」，就是俗稱的阿朗壹古道。登上社頂凌霄亭，俯瞰墾丁海岸線，跟著斯卡羅人曾經的生活遺跡，一探大山大海祕境，了解人文歷史的同時，也拍拍海景美照。

▲日治時期於斯卡羅豬朥束社（今滿州里德）設置恆春國語傳習所，是台灣第一所原住民小學。
▲日治時期於斯卡羅豬朥束社（今滿州里德）設置恆春國語傳習所，是台灣第一所原住民小學。
▲船遺跡
▲船遺跡
▲八寶公主廟祭拜的是西方女子。
▲八寶公主廟祭拜的是西方女子。
欖仁溪祕境賞國慶鳥

《斯卡羅》影集中部落溪流森林、瀑布的場景令我印象深刻，來到恆春，忍不住再次探訪滿州里德清澈的欖仁溪，兩旁林蔭密布，想像自己彷彿置身劇中場景。十月造訪里德，還有機會可以看到有「國慶鳥」之稱的保育類猛禽灰面鵟鷹陸續過境，聽當地從老鷹獵人轉型的解說員，分享社區故事與生態。

▲里德欖仁溪、瀑布是影集《斯卡羅》拍攝景點之一。
▲里德欖仁溪、瀑布是影集《斯卡羅》拍攝景點之一。
▲里德欖仁溪、瀑布是影集《斯卡羅》拍攝景點之一。
▲里德欖仁溪、瀑布是影集《斯卡羅》拍攝景點之一。
景點推薦

島風行旅

地址：屏東縣恆春鎮中山路39號

電話：08-888-1400

網址：www.windtravel.me

FB：恆春半島慢慢遊

里德社區－欖仁溪生態遊

電話：0985-800-823

FB：里德生態旅遊



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