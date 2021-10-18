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國泰綜合醫院皮膚科暨醫學美容中心主治醫師、內湖國泰診所皮膚科主治醫師羅陽表示，汗斑是由於皮屑芽孢菌(Malassezia)這種人體表面本來就有的共生黴菌，在高溫潮濕的環境下大量孳生，進而導致汗斑的症狀。汗斑正確的疾病名稱為變色糠疹，其症狀包括會在軀幹出現多塊淡白色、暗紅 色或咖啡色的斑塊，患部大多在胸、後背、手臂 、腹部及頸部，常會癢並有些微脫屑。
不過，症狀較輕微的通常沒有治療也會自然改善，但嚴重的會越影響越大片，甚或影響到臉部及美觀部位。因此，保持身體乾燥透風、避免汗水長時間滯留於皮膚、穿著較寬鬆的衣物並於運動後盡快沖洗並擦乾身體，這些原則都能做到就會降低汗斑的發生。
白斑是免疫問題 需要多元化治療
羅陽醫師說明，白斑為自體免疫疾病，也常伴隨其他自體免疫疾病一起出現，包括圓禿、甲狀腺疾病等；病灶特色為界線鮮明的雪白斑塊，為常見的色素疾病。
不過，白斑不是黴菌感染，並不會傳染，但若沒有適當治療，擴展的面積可能會很大，造成病人很大的身心困擾。
而白斑的治療較多元，視影響的體表面積大小，可以選擇外用藥膏、窄波紫外光照射治療、口服免疫抑制劑及近期較熱門的JAK小分子免疫標靶藥來治療。
蕁麻疹如風來去 口服抗組織胺為常見治療方式
至於蕁麻疹又名風疹塊，病灶本身無表皮變化，特徵就是單一病灶會於24小時內自動消失。羅陽醫師解釋，蕁麻疹主要的症狀就是極度搔癢，但更嚴重的是，許多患者會出現血管性水腫的表現，包括嘴唇、眼睛、咽喉等黏膜處會腫起來，甚至會導致呼吸困難，是較危急的急症。
蕁麻疹的標準治療是口服抗組織胺，若控制效果不佳會逐步調整劑量或是使用二線的免疫抑制劑、生物製劑。
資料來源：健康醫療網 天熱會造成汗斑、白斑、蕁麻疹？ 皮膚科破解迷思
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