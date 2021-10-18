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張家宸醫師表示，傳統甲狀腺結節手術或達文西手術，從腋下、耳後或脖子劃開傷口去除喉內結節，傷口較大、路徑較長、侵入性較深，而且經常需切除單側甲狀腺，可能造成病人術後甲狀腺功能低下、日後需每日服藥以補充不足的甲狀腺素，加上傷口明顯，通常較容易讓病人卻步。
射頻消融術 傷口小、術後無須每日服藥
近兩年甲狀腺結節射頻消融術因為傷口不明顯，逐漸獲得關注，僅需局部麻醉後，透過超音波導引，以一根治療針進入結節部位，燒灼結節或水泡組織，使結節在治療後一年內，因組織被破壞而逐漸縮小；同時因傷口只有針刺大小（約0.1公分），不容易破壞周遭神經，甲狀腺可因此被保留，治療後無需每日服藥。
甲狀腺結節多良性 定期追蹤更安心
根據統計，甲狀腺結節好發於女性，女性50歲以上人口有將近一半的比例存在甲狀腺結節，只是因為無顯著症狀而經常被忽略。張家宸醫師提醒，甲狀腺結節絕大部分都為良性，但仍造成多數人困擾，射頻消融術的發展可協助病人完善處理結節，就算仍需定期追蹤，卻能增加病人對身體的安全感，不落入恐慌，在治療心理上別具意義。
資料來源：健康醫療網 甲狀腺結節手術怕留疤？ 新式治療免動刀、傷口僅針刺大
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