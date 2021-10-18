手腳冰冷怎麼辦？中醫分２類型，４招有助改善！

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郭祐睿院長表示，會出現手腳冰冷，主要是因為「陽虛」，促成陽虛的誘發因素包含了「陽虛體質」和「氣機鬱滯」兩種。
陽虛體質：
陽虛體質如陽氣不足、體力衰弱，或是因為年紀大、貧血、不當節食等造成體溫過低，出現沒辦法溫暖身體的情況，患者容易因手腳末梢血循不佳，出現怕冷、畏寒、手腳冰冷等情形，改善需調理身體、溫補陽氣。
氣機鬱滯：
氣機鬱滯如血氣不通，或因生活壓力、睡眠不足、生活不規律、心情煩躁、無法紓壓等因素造成的肝氣鬱結，患者也容易出現手足不溫的情形，不過再心情恢復後可改善，因此改善方事也會以放鬆身心為主要方向。
手腳冰冷別亂補，中醫教４招有助改善！
陽虛體質：
在改善方面，郭祐睿院長建議，陽虛體質的患者，可透過有氧運動來調整身體，例如走路、快走、慢跑等，也可以透過搓揉脖子、背部、腰部等部位改善血液循環，藉此改善。生活及飲食上應留意均衡，可適度的吃些溫性、熱性食材，例如薑、蒜、熱湯等，並且避免過勞及睡眠不足。
氣機鬱滯：
至於氣機鬱滯型，郭祐睿院長則建議調整作息，早睡早起，十二點前就寢，睡眠時間以六至七小時為佳，並攝取鈣質等礦物質，也可以適度的多吃些肉桂、芹菜等香味較為強烈的食材，以助安定神經。另外也建議慎選食物，此類型的患者常見脾胃失衡的情況，飲食若太過刺激，反而可能使症狀加劇，例如辛辣、烤物、過度補養的食材就較為不利，相較之下建議可吃些溫和的食物，例如櫻桃、枸杞、秋刀魚、鮭魚、紅莧菜等食物，可以促進代謝、增強循環。
兩者通用，細微不同：
除了上述改善方法，郭祐睿醫師也表示，兩種手腳冰冷的族群皆可都過泡腳、泡澡搭配按摩的方式進行改善，可促進血液循環，同時紓解壓力及放鬆肌肉。水溫建議皆應低於40度以免燙傷，並浸泡小腿或全身15分鐘。穴位按摩則隨兩種族群有所不同。
陽虛體質的患者，建議在泡腳、泡澡時可按壓雙腳的三陰交穴、血海穴、足三里穴，三陰交穴、血海穴補陰，足三里穴補陽，一起按壓可達溫補陰陽的效果。而氣機鬱滯者則除了前述這三個穴位外，再按壓合谷穴，增加理氣的功用。
手腳冰冷亦可能為警訊，２種情況盡早檢查！
手腳冰冷雖通常無傷大雅，但也可能是較為嚴重的健康警訊，郭祐睿院長提醒有手腳冰冷問題的民眾，如有出現２種情況應盡早就醫檢查，包括了末端迅速變白或是變成紫黑色，以及手腳冰冷合併肌肉痠痛麻木。
末端迅速變白、紫黑色：
郭祐睿院長解釋，手腳冰冷合併末端迅速變白或變成紫色，這很有可能是「雷諾氏症」所引起，患者常因太冷或情緒劇烈變化之端出現缺血、發冷、發麻的情況，包括對稱位置的手指及腳趾。雖之後會恢復血色，但假若時間過久組織可能壞死、甚至截肢。
合併肌肉痠痛麻木：
而手腳冰冷合併肌肉痠痛麻木，則有可能是周邊血管疾病所引起，此類型的族群常見於動脈硬化、高血壓、糖尿病、腎臟病、抽菸族群等，患者也容易出現傷口不易癒合、運動後下肢痠痛、指甲變厚變白等跡象，若再加上天冷使血管冷縮，血液循環會變得更差，使得情況加劇。
提醒民眾，若有長期手腳冰冷的問題，建議可先就醫檢查是否有健康問題，並做相關的調整生活、溫補調養、症狀改善，也多觀察是否有其他合併症狀出現，如有察覺不對更應盡早就醫檢查，以利對症治療。