面對突如其來開銷心慌慌？提前備好紓困金就免驚

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因此國泰世華銀行特別針對自家的行動銀行用戶，推出邀請制專屬限定的「彈力貸」，只要利用國泰世華網銀App申請，最快5分鐘即可開通，款項就可以隨你需求動用，等於一筆現金幫你準備好。不同於傳統貸款只要銀行一撥款就開始算利息，「彈力貸」開通後要等到用戶真正動撥貸款，才開始以日計息。 「彈力貸」顧名思義，借款還款超有彈性，用戶不必綁約，隨借隨還，還款方式可以選擇在貸款期限內，每月只需繳利息，期滿才還本金，也可以提前償還本金，不必繳交違約金，還完額度立即回復，等到下次又有緊急資金需求時，不必重複申請，錢已經在口袋裡，隨時可以動用。
有別於一般貸款，國泰世華銀行推出的彈力貸像是為用戶提供一個隱藏版口袋資金，只要提早開通服務，備用金隨時幫你準備好，方便靈活運用資金，面對各種突如其來的緊急狀況。國泰世華網銀App的一站式服務，直覺又便利，好上手的數位貸款使用體驗，靠自己就能搞定，就像個隨身理財小幫手。
本文係由國泰世華銀行邀約
彈力貸相關注意事項：一．本廣告揭露之年百分率係按主管機關備查之標準計算範例予以計算，實際貸款條件，仍以銀行提供之產品為準。且每一客戶實際之年百分率仍視其個別貸款產品及授信條件而有所不同。二．總費用年百分率：2.98%~15.80%。計算範例：(1)貸款金額:新臺幣20萬元，(2)貸款期間:1年，(3)一段式貸款利率2.98%~15.80%，(4)帳管費：新臺幣0元(折扣後)。三．總費用年百分率不等於貸款利率。 四．本總費用年百分率之計算基準日為110年1月4日，年百分率計算基準日及日後年百分率會依實際借款期間、利率調整等因素而變動。五．貸款利率係依本行牌告之定儲利率指數季變或月變動(靈活利率指數)等試算而得，前開牌告定儲利率指數每季或每月依市場行情變動一次。六．本專案為循環型信貸商品，償還方式為按月繳息，到期償還本金。到期若無信用不良紀錄或未曾動用等情事發生，系統將自動續約。七．符合專案限定資格者，額度最高可達300萬。八．本行將依客戶收入負債比等綜合評量審查決定是否核准貸款以及貸款金額、利率、費用等條件；另本行保有申請案准駁暨貸款內容修改之權利。九．本行未與任何代辦或行銷公司合作貸款申辦業務，敬請您留意，以免損害自身權益。