不想有連結！狗狗大叔坐姿一臉厭世待吧檯：何時回家？
今天沒有心情嗎？許多的狗狗都熱愛外出散步，也樂於與其他同類一起玩耍交朋友。但是國外就有一隻汪星人很不一樣，牠不僅與其他狗狗保持距離，還學人類一樣坐在高腳椅上漠視，模樣彷彿在說：「何時可以回家啦？」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-19 12:52:24
這隻有一點傲嬌的狗狗是4歲鬥牛犬「Pogp」，平時馬麻葛蕾絲Grace Wheeler每天都會帶牠一起到一間名為「West Street Dog」的狗貓日托中心工作上班。在這裡狗狗們不必戴上牽繩，可以自由地與朋友嬉戲追逐。唯獨Pogo非常不一樣，牠總是避開其他狗狗，像人類一樣坐在吧檯前的高腳椅上，冷眼地看著同伴們遊戲，一臉興趣缺缺！
這天Pogo又「按照慣例」坐在椅子上看著其他狗狗玩耍，由於牠的坐姿與一臉厭世的表情實在太像人類，許多網友看了都忍不住笑說：「超酷的，很有個性的狗狗」、「汪：別煩我，你們這群幼稚鬼」、「牠以為自己是人嗎？」、「工讀生該出來囉」、「這個大叔坐姿也太好笑」。
Pogo的影片在短短一星期就吸引超過130萬人次觀看，葛蕾絲也相當意外地表示沒想到牠的影片竟然引起這麼多人討論，另外也補充Pogo就是一隻喜歡人勝過同類的汪星人，不時會學人類做出許多動作，尤其喜歡坐在椅子上，因此常常受到別人關注呢，現在一起來看看牠的影片吧！（編輯：陳珮瑜）