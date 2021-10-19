台南首創在宅傷口視訊診療醫院 解決病人及家屬就醫不便

80歲曾老先生20多年前患有頸椎腫瘤造成行動不便，開刀後仍癱瘓臥床。因長期臥床關係，3個月前曾老先生坐骨的慢性壓瘡傷口造成合併感染而至奇美醫求診，經施以清創手術而成功控制感染，但傷口要能夠縫合仍需要時間。奇美醫院傷口照顧中心以專案方式啟動「在宅傷口視訊診療」模式，安排專案傷口護理師到曾老先生家中協助傷口護理，並以視訊診療回報傷口情況。經過3次的在宅傷口視訊診療，曾老先生3週後就能入院縫合傷口，至今傷口癒合情形良好。





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台灣在2025年即將進入超高齡社會，意即每5個人當中，就有一位超過65歲的高齡長者。快速增加的老年人口和持續低迷的出生率，表示每一個年輕人都需要照顧更多的老年者，高齡長者的健康照護問題已經無法忽視，甚至影響國家生產力而成為國家重要議題。











奇美醫院傷口照護中心主任林祐丞表示，奇美醫院傷口照護中心在照顧病人的傷口時也觀察到，雖然許多有慢性傷口的病人是高齡長者，但只要活動力許可皆能持續就醫，困難傷口大多也都能痊癒。但當病人的行動不便，就醫往往變得困難，讓慢性傷口更加無法癒合。以往慢性傷口的問題常常是受阻於營養及照護技巧，但在護理師的衛教下，家屬大多能成為稱職的傷口照顧者，但唯獨每每提醒家屬記得帶病人固定回診時，家屬大多會表示出門一趟不易而露出難色。











林祐丞指出，帶長期臥床長輩來醫院一趟真是大工程，無論照顧者請假、病患移轉位，還有車程、候診時間都是問題，很多病患因就診不便到最後甚至放棄治療。奇美醫院傷口照護中心因為看見病人及家屬的困難，因應新冠肺炎疫情而提供的「視訊診療」，以專案的方式開辦「在宅傷口視訊診療」，讓臥床行動困難的傷口病人能在家中接受如同醫院門診的傷口照護。林祐丞強調，許多慢性或困難傷口都需要在門診清創，這也是很難以現行『視訊診療門診』照護的原因之一。為此，奇美安排傷口護理師到病人家中，利用視訊和醫師連線，同時提供清創、傷口護理和衛教，讓病人得到跟醫院門診一樣的治療服務。





▲奇美醫院傷口照護中心主任林祐丞(右二)、護理部督導李穎俐(左二)、傷口護理師魏秀慧(右一)及莊玟玲為「在宅傷口視訊治療」團隊成員（圖／記者林怡孜攝，2021,10,19）

林祐丞進一步說明，奇美醫院傷口照護中心目前有3位護理師可以至病患家中進行視訊診療，行動不便患者經評估合格後，就能以專案方式申請在宅傷口視訊診療。奇美醫院傷口照護中心期待藉由在宅傷口視訊診療能幫助更多臥床行動不便的病人戰勝慢性困難傷口的問題。



