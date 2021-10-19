特企／TCFA攜品牌業者　推出Chill Go購物節帶動消費潮

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經濟部商業司副司長劉雅娟表示，此次政府祭出五倍券，預計創造2000億元的經濟效益，不僅讓全民共享經濟成長，也為零售業、百貨服務、連鎖加盟帶來一波消費潮。站在商業司角度，樂見知名品牌彼此聯合造勢、共同拉抬。不少品牌業者藉這次Chill Go購物節自行加碼、把五倍券變七倍、八倍、甚至十倍，對經濟成長加倍貢獻。
TCFA理事長賴淑芬強調，賴淑芬表示，政府發放五倍券希望帶動以內需為主的服務業，預計可創造2000億元的經濟效益。保守估算的話，實體通路連鎖業至少創造500億元以上經濟效益，而這次參與Chill Go購物節聯合行銷的32家企業可創造的效益大約可占五分之一。
此次Chill Go購物節邀請時下年輕人最喜歡的知名網紅【壽司-張佳瑩】一起從3C產品、美食地圖、造型穿搭、生活風格等不同主題，帶領消費找尋經典商品，從Chill Go購物節參與品牌中、找到好吃、好用及好玩商品。透過網紅高人氣現場直播，社群行銷擴大品牌效益。
此次參與Chill Go購物節皆為知名連鎖品牌企業，包括摩斯漢堡、昂路名鞋館、麗嬰房、鬍鬚張、寶島眼鏡SOLOMAX、御奉、大學眼鏡、新東陽、黑橋牌、天仁茗茶、高島TAKASIMA、阿瘦皮鞋、百達遊BTU、旅行者TRAVELER、金石堂、杏一醫療、拿坡里、良興ECLife、曼都集團、名留集團、異人館、築間、金格、環球購物中心、禮客OUTLET、老四川、85度C、和億(了凡、添好運)、頂呱呱、蘇杭餐廳、野宴餐飲集團、肉多多火鍋等。
參加Chill Go購物節的民眾，依消費金額換算，只有消費滿一百、就有一次抽獎機會，消費者憑參與Chill Go購物節品牌門市消費發票或消費收據、於活動網站中登錄消費資訊、就可參加抽獎。品牌業者也瘋狂加碼，祭出獎值百萬元抽獎好禮。最高獎項包括按摩椅、小豹AI智能音箱及各連鎖品牌限量好禮、禮券等。
Chill Go購物節活動時間從即日起至2021/12/20止，採雙週抽獎、目前訂11/12(五)、11/26(五)、12/11(五)、12/24(五)抽出大小獎近千個。
Chill Go網站 https://www.chillgo.com.tw/