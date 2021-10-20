美光訴訟案有變數？聯電盼司法不受不明企圖雜音干擾

針對有週刊報導聯電與美光在台灣訴訟案出現變數，從美光跳槽到聯電的前工程師王永銘，原本不認罪，在台中地院判4年半後，立即上訴向智財法院認罪，全案可能在明年初判決，屆時聯電恐會面臨美光在美國的鉅額民事求償。對此，聯電今（20）日回應表示，期盼並尊重司法部門秉公處理、不受不明企圖的雜音干擾。
記者顏真真/台北報導
2021-10-20 16:24:17
美國記憶體大廠美光公司指控中國大陸國營企業晉華集成電路，透過與台灣聯電合作，竊取美光營業祕密，分別在美台兩地對聯電提告，其中台灣部分，近日在智慧財產法院密集開庭。根據鏡週刊報導，從美光跳槽到聯電的前理戎樂天、前品質工程部副理王永銘改口認罪，坦承竊取老東家美光的資料投靠聯電，希望合議庭從輕發落，而王永銘一認罪，恐對全案產生重大影響，聯電恐怕會面臨美光在美國的鉅額民事求償。
鏡週刊指出，2017年2月王永銘在調查局應訊時原已坦承犯行，但遭檢察官起訴後，在台中地院翻供，改口不認罪，還反控遭疲勞偵訊才供出戎樂天；去年6月一審宣判，台中地院認為王永銘罪證明確，但由於他供出在聯電的上司戎樂天與他共謀犯案，獲減輕其刑判他4年半，另名與王永銘一樣從美光跳槽至聯電的何建廷，一審遭判5年半；2人的上司戎樂天，一審遭重判6年半；聯電遭判罰金1億元。
周刊亦提到，去年10月29日聯電涉嫌竊取美光DRAM營業祕密，遭美國司法部起訴，最後聯電達成認罪協議，美國司法部宣布聯電同意付出6千萬美元（約新台幣17億元）罰款，並與美國政府合作，未來將提供相關資料，協助美方對中國大陸晉華竊取美光DRAM案進行調查。這筆6千萬美元罰款，不包括美光在美國對聯電的鉅額民事求償。
不過，對於與美光訴訟案可能出現變數，聯電今日回應表示，公司對審理中的案件依法不得發表評論，但深信並尊重司法部門秉公處理，不受不明企圖的雜音干擾。