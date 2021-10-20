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趨勢1：來場「維他命假期」，用旅遊為自己好好充電
調查顯示有高達87%的台灣旅人表示，旅遊對於自己心理健康的助益比運動、冥想等活動還有效！而在經歷重重旅遊限制的一年後，有近七成（69%）的台灣旅人體認到旅遊之於身心靈的重要性；還有超過九成（91%）的人，認為規劃假期對於自己的情緒健康有正面的影響。
趨勢2：迎接「新」面孔，開展浪漫之旅
在迎接旅遊回歸後，旅人們將有機會能拓展生活圈、認識更多新朋友。調查顯示，有超過六成（62%）的台灣人想在未來的旅程中認識新朋友、或是入住周遭有夜生活的住宿（54%）。此外，還有超過半數（56%）的人，期待自己的下趟旅程就能來一場邂逅真愛之旅！
趨勢3：切割辦公與假期界線，擺出「休假中」的標示
在這一年多之間，有許多人的居家空間變身成了辦公室，有超過七成（77%）的台灣旅人，希望在2022年假期間能完全不必處理公事，明確切割辦公與假期的界線；甚至還有65%的台灣旅人表示，願意以縮短假期來換取在旅程中徹底拋開工作束縛。
趨勢4：運用旅行儀式，重拾「第一次」的新鮮感
旅人在被困住那麼久之後，在未來的旅程將會更細細地品味每個時刻，舉凡是感覺陽光灑落在皮膚上（80%）、凝望大片水域（湖水／海水／河水）（88%），或是到不同語言的城市，探索未知的大眾交通（65%）等這些旅遊小細節，也都將搖身一變成為2022年的旅程重點。
趨勢5：以旅行回饋在地社區
在無法長程旅行的限制之下，反倒開啟了旅人與在地社區連結的契機，調查指出有71%的台灣旅客認同出遊地點能否對當地社區有助益是十分重要的，有68%的人希望他們在旅程之中所花的錢會回到當地社區，還有75%的人希望能有網站或APP，為自己推薦對當地社區有回饋的地點。
趨勢6：對隨性之旅say yes！
經過一年多以來的旅行限制後，旅客對於突發狀況的接受度也更高了！62% 的台灣旅客表示，將在未來的旅程適度地保持彈性，並以更隨性樂觀的態度面對旅程中的轉折。此外，有71%的人表示，未來會嘗試以前沒玩過的假期類型，還有67%的人認為只要能離開家中就感到開心了。
趨勢7：擁抱旅程中「不確定」
正因為無法預測未來的每個變化，所以旅人們將會更勇於接受旅程中的每個「不確定」。有超過75%的台灣旅人認同科技能幫助自己降低旅行中的焦慮感，其中還有高達83%的台灣旅人表示，未來有興趣借用新科技來幫助自己找到合適且安全的旅行目的地；或是希望能有新的科技是可以依照各地的防疫政策，來自動推薦合適的旅行地點（77%）。
然而，無論機器學習預測有多精準，為了讓所有人能夠真正接受無法預測的新常態，整個旅遊產業將會繼續將旅程彈性放在首位，因為旅客最在意的三點為：不必擔心金錢損失（39%）、可以取消（29%）、可以免費改期（22%）。
這篇文章 旅遊趨勢｜迎接旅遊重磅回歸 九成台人視旅行為心靈「維他命」，近六成台人盼來場「邂逅之旅」 最早出現於 行遍天下旅遊網