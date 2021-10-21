▲ 「FUSO 志童道合，共轉未來 兒童交通安全宣導」10/23 華山登場

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馬路如虎口，為強化兒童正確交通安全觀念，台灣戴姆勒亞洲商車以「親身體驗」為主軸，為國小學童量身打造大型車安全體驗活動，和車子的趣味活動。在活動中，透過輕鬆互動與有獎徵答，加強孩童對大型車的防範意識，並讓小朋友有近距離與大型車接觸的機會，當上小小駕駛模擬開車情境，從行車角度認識大型車的視線死角位置，以及內輪差的危險性，深入體會與大型車保持「安全距離」的重要性。除此之外，現場亦安排 FUSO CARES 行動餐車，讓小朋友們穿上料理服，化身為小小行動餐車老闆，進行童趣甜點 DIY，盡情發揮想像力，讓小朋友開心學習之餘，也能獲得精美參加禮，度過充實快樂的周末！
「FUSO 志童道合，共轉未來兒童交通安全宣導」即日起開放報名，台灣戴姆勒亞洲商車歡迎家長們帶著小朋友一同參加，讓交通安全意識從小扎根，共同守護小朋友安全成長。
【活動資訊】
- 活動日期：10/23（六）
- 活動對象：國小中年級以下小朋友
- 活動地點：華山 1914 文創產業園區 華山劇場（台北市中正區八德路一段1號）
- 活動梯次（名額有限，擇一參加，額滿為止）： - 場次一11:00–12:00 - 場次二13:30–14:30 - 場次三15:00–16:00 - 場次四16:30–17:30
- 紀念品：結訓證書及精美小禮物
- 報名費用：由主辦單位 100% 輔助
- 報名網址：