COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

特企／臺北原民嬉遊季　南投東岸部落深化旅遊體驗

▲臺北市政府原住民族事務委員會繼9月份舉辦瑞穗嬉遊季，邀請花蓮瑞穗鄉特產小農至現場推廣，深受市民好評，將於10月24日繼續辦理原民產業推廣活動。（圖／資料照片）
▲臺北市政府原住民族事務委員會繼9月份舉辦瑞穗嬉遊季，邀請花蓮瑞穗鄉特產小農至現場推廣，深受市民好評，將於10月24日繼續辦理原民產業推廣活動。（圖／資料照片）

本報訊

2021-10-22 16:08:11

臺北市政府原住民族事務委員會繼9月份舉辦瑞穗嬉遊季，邀請花蓮瑞穗鄉特產小農至現場推廣，深受市民好評，將於10月24日繼續辦理原民產業推廣活動，本次邀集南投仁愛鄉東岸部落特產為主，於現場展售來自部落小農所生產的萃山尋苦茶油、台灣咖啡、合歡山烏龍茶、小半天金萱茶、日月潭紅玉紅茶等特產並推廣東岸部落在地旅遊，期望提升產業能見度、深化旅遊體驗、落實地產地銷與經濟挹注部落。

我是廣告 請繼續往下閱讀
東岸部落位於南投縣仁愛鄉南豐村，為了要恢復過去東岸部落周遭豐富的生態，返鄉青年與在地耆老們通力合作，讓過去在此棲息的生物能重回老地方，未來做為生態保育及教學的實驗場域。

本次活動除了有來自合歡山下的部落特產，現場也有賽德克族融合泰雅族之編織DIY體驗，並結合原民特色文化舞蹈與原民歌手演出，讓民眾不用親赴部落，在城市裡就可以感受原鄉歡樂的氛圍。此外現場也推出打卡好禮、消費滿額贈以及原鄉好物贈獎活動，歡迎民眾呼朋引伴共襄盛舉！

活動資訊如下：

活動時間：110年10月24日（星期日）下午2點至6點

活動地點：花博美術園區原民風味館前天橋下廣場

（臺北市中山區中山北路3段151號）

原民風味館-生活美學館臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/Taiwan.PAF/

2021臺北原民嬉遊季臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/limataipei2021

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀