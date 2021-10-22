特企／臺北原民嬉遊季　南投東岸部落深化旅遊體驗

臺北市政府原住民族事務委員會繼9月份舉辦瑞穗嬉遊季，邀請花蓮瑞穗鄉特產小農至現場推廣，深受市民好評，將於10月24日繼續辦理原民產業推廣活動，本次邀集南投仁愛鄉東岸部落特產為主，於現場展售來自部落小農所生產的萃山尋苦茶油、台灣咖啡、合歡山烏龍茶、小半天金萱茶、日月潭紅玉紅茶等特產並推廣東岸部落在地旅遊，期望提升產業能見度、深化旅遊體驗、落實地產地銷與經濟挹注部落。
東岸部落位於南投縣仁愛鄉南豐村，為了要恢復過去東岸部落周遭豐富的生態，返鄉青年與在地耆老們通力合作，讓過去在此棲息的生物能重回老地方，未來做為生態保育及教學的實驗場域。
本次活動除了有來自合歡山下的部落特產，現場也有賽德克族融合泰雅族之編織DIY體驗，並結合原民特色文化舞蹈與原民歌手演出，讓民眾不用親赴部落，在城市裡就可以感受原鄉歡樂的氛圍。此外現場也推出打卡好禮、消費滿額贈以及原鄉好物贈獎活動，歡迎民眾呼朋引伴共襄盛舉！
活動資訊如下：
活動時間：110年10月24日（星期日）下午2點至6點
活動地點：花博美術園區原民風味館前天橋下廣場
（臺北市中山區中山北路3段151號）
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