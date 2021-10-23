長輩「最不拿手的菜」是哪道？眾答案一面倒：能不能別煮
家中時常在開伙的人，肯定都會知道家中長輩煮菜的習慣，除了熟悉的拿手好菜以外，也會有所謂的「地獄菜色」，只要一煮就會失敗或者賣相不佳，近日，就有網友分享自己烹煮菜色的失敗品，結果釣出不少苦主，引發共鳴。
編輯中心/綜合報導
2021-10-23 11:26:19｜2021-10-23 11:27:25
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「有誰能夠知道家庭主婦的悲歌？」只見貼出的照片，是一道煎魚的料理，但仔細端看，魚的外皮整個脫落，魚肉完全外露在外面，顯見原PO本來想做酥脆煎魚已經失敗，看起來外觀不佳。
貼文一出，網友紛紛回應「煎魚我真的很有陰影......不是亂噴油就是亂七八糟」、「這道菜大概是我媽這輩子都做不好的家常菜.....他每次煎每次都長這樣」、「你的魚已經煎得比我好了.....我真的學不會」、「一試再試都不成功，煎魚已經被我打入冷宮」、「我真的懂你...」、「全台婆媽悲歌菜：煎魚」、「每次我媽煎魚我都會拜託他不要再煎，成品真的令人害怕」。
而另外，也有內行婆媽透露煎魚秘訣「魚用餐巾紙擦乾再灑上薄麵粉下鍋煎，不會噴油，魚還會很酥很漂亮」、「煎魚前，魚身用廚房紙巾擦乾，下鍋前，油裡加少許鹽，魚煎到可用鏟子翻身後再另一邊，魚皮就會黏緊緊喔」。（編輯：張嘉哲）