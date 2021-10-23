煮麻油雞只會灑鹽？內行「改丟1物」湯超甜：客家人大招
最近受到東北季風影響，天氣早晚轉涼，秋意幾分濃厚，接下來就要進入冬天，不少人都會想要來一碗熱呼呼的雞湯，暖心又補身體，而常見的雞湯除了香菇雞、蒜頭雞、剝皮辣椒雞以外，麻油雞也是天冷的大熱門。近日，就有網友分享麻油雞湯正宗「客家作法」，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-23 16:54:24
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「大姐指定菜，說想吃客家麻油雞」只見貼出的照片，整盆的麻油雞，看起來入味又好吃，讓人看得垂涎三尺，不過貼文曝光後，不少網友紛紛詢問「請問客家麻油雞跟一般麻油雞有何差別呢？」
對此，就有內行解答「客家麻油雞湯喝起來甜甜的因為加冰糖，雖然是全酒但是完全沒有酒味的，拌飯非常好吃」、「愛吃客家麻油雞+1，湯頭更鮮甜一點，拌麵線跟飯，比一般麻油雞還要讚，冰糖是關鍵」、「客家麻油雞的精髓就是冰糖！喝起來甜甜的，冬天來一碗真的超棒」。
另外，也有過來人透露「先生是客家人...姑姑煮的麻油雞會加桂圓，並且全酒下去煮，湯喝起來甜甜的」、「我媽媽也是會加桂圓耶！原來媽媽是偷學客家人的」、「客家麻油雞冰糖跟桂圓都有作法，有些人會放桔餅，湯喝起來都會甜甜的」。（編輯：張嘉哲）