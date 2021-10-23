COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

煮麻油雞只會灑鹽？內行「改丟1物」湯超甜：客家人大招

▲常見的雞湯除了香菇雞、蒜頭雞、剝皮辣椒雞以外，麻油雞也是天冷的大熱門。（圖/家常菜）
▲常見的雞湯除了香菇雞、蒜頭雞、剝皮辣椒雞以外，麻油雞也是天冷的大熱門。（圖/家常菜）

編輯中心/綜合報導

2021-10-23 16:54:24

最近受到東北季風影響，天氣早晚轉涼，秋意幾分濃厚，接下來就要進入冬天，不少人都會想要來一碗熱呼呼的雞湯，暖心又補身體，而常見的雞湯除了香菇雞、蒜頭雞、剝皮辣椒雞以外，麻油雞也是天冷的大熱門。近日，就有網友分享麻油雞湯正宗「客家作法」，貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「大姐指定菜，說想吃客家麻油雞」只見貼出的照片，整盆的麻油雞，看起來入味又好吃，讓人看得垂涎三尺，不過貼文曝光後，不少網友紛紛詢問「請問客家麻油雞跟一般麻油雞有何差別呢？」

▲
▲網友分享客家麻油雞的做法，引發廣大討論。（圖/家常菜）
對此，就有內行解答「客家麻油雞湯喝起來甜甜的因為加冰糖，雖然是全酒但是完全沒有酒味的，拌飯非常好吃」、「愛吃客家麻油雞+1，湯頭更鮮甜一點，拌麵線跟飯，比一般麻油雞還要讚，冰糖是關鍵」、「客家麻油雞的精髓就是冰糖！喝起來甜甜的，冬天來一碗真的超棒」。

另外，也有過來人透露「先生是客家人...姑姑煮的麻油雞會加桂圓，並且全酒下去煮，湯喝起來甜甜的」、「我媽媽也是會加桂圓耶！原來媽媽是偷學客家人的」、「客家麻油雞冰糖跟桂圓都有作法，有些人會放桔餅，湯喝起來都會甜甜的」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀