COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

桃園購物節天天抽 eReady Fun 贊助 30 台電動機車助攻買氣

▲ 桃園購物節天天抽 eReady Fun 贊助 30 台電動機車助攻買氣
▲ 桃園購物節天天抽 eReady Fun 贊助 30 台電動機車助攻買氣

2GameSome - 有車賞

2021-10-25 10:25:01

適逢桃園年度盛事「桃園購物節」即將熱烈展開，台鈴 eReady 智慧雙輪電車再度共襄盛舉，與桃園市政府攜手合作，挺時尚、振經濟，由台鈴工業母集團–臺隆集團贊助提供 30 輛全新電動機車 eReady Fun，只要消費者於桃園購物節檔期內，單日購物滿 500 元，都有機會天天抽電動機車！

我是廣告 請繼續往下閱讀
台隆集團董事長黃教漳先生表示：「台鈴於工業的故鄉『桃園市』在地生根深耕已經 47 年，自去年台鈴發表 eReady 電動車新品牌以來，承蒙鄭文燦市長支持，第三款新車 eReady Run mini 也於上周剛剛發表。本次桃園購物節活動，我們以贊助提供 30 輛台鈴 eReady Fun 電動機車的具體行動，表達對桃園市政府一直對於台鈴工業的指導與協助之由衷謝意，臺隆將會以擁有的品牌操作經驗及服務至上的精神，持續推出滿足顧客需求與令消費者喜愛的產品。」

本次作為桃園購物節最吸睛的獎項- eReady Fun，硬體規格方面，提供包含 CBS 連動式煞車、五段可調雙槍後避震、內嵌式雙前置物空間、前置 USB 專屬插槽、26.5L 大容量置物空間、與 12 吋輕量鋁合金輪圈等優質配備規格，並且針對省力駐車架改良設計，讓省力效果優於同級電動車約11%。而eReady Fun也透過優化簧下重量提升操控，相較於同級電動車減輕達 15%；在軟體 APP 應用上，eReady 開發專屬智慧 APP 強化查詢地圖資訊功能，提供車主透過一鍵導航功能指引至鄰近換電站及eReady 門市，非常方便。另外也包含個性化車主設定、車輛連線配對功能，從產品設計的細節體現出以人為本的精神。

隨著疫情越趨穩定，現在不僅是振興好時節，更是購買節能環保電動機車的好時機，台鈴 eReady 品牌旗下車款包括eReady Fun、eReady Run、eReady Run mini，不僅智慧好操控，且價格親民、設計亮眼。現在入主可適用二輪界最強補助方案-價值 5,000 元的五倍券直接放大至 12,000 元。桃園市民若使用振興五倍券或價值 5,000 元的 「桃園好市乘雙券」換購電動機車，除了可以獲得政府既有補助 11,000 元~19,000 元外，可額外再申辦新台幣7,000 元的加碼補助金，加上台鈴的五倍券放大專案 12,000 元，最高可獲得 3 萬 8 千元的優惠，入手 eReady Fun 最低只要 36,980 元起。


我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀