▲ 桃園購物節天天抽 eReady Fun 贊助 30 台電動機車助攻買氣

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本次作為桃園購物節最吸睛的獎項- eReady Fun，硬體規格方面，提供包含 CBS 連動式煞車、五段可調雙槍後避震、內嵌式雙前置物空間、前置 USB 專屬插槽、26.5L 大容量置物空間、與 12 吋輕量鋁合金輪圈等優質配備規格，並且針對省力駐車架改良設計，讓省力效果優於同級電動車約11%。而eReady Fun也透過優化簧下重量提升操控，相較於同級電動車減輕達 15%；在軟體 APP 應用上，eReady 開發專屬智慧 APP 強化查詢地圖資訊功能，提供車主透過一鍵導航功能指引至鄰近換電站及eReady 門市，非常方便。另外也包含個性化車主設定、車輛連線配對功能，從產品設計的細節體現出以人為本的精神。
隨著疫情越趨穩定，現在不僅是振興好時節，更是購買節能環保電動機車的好時機，台鈴 eReady 品牌旗下車款包括eReady Fun、eReady Run、eReady Run mini，不僅智慧好操控，且價格親民、設計亮眼。現在入主可適用二輪界最強補助方案-價值 5,000 元的五倍券直接放大至 12,000 元。桃園市民若使用振興五倍券或價值 5,000 元的 「桃園好市乘雙券」換購電動機車，除了可以獲得政府既有補助 11,000 元~19,000 元外，可額外再申辦新台幣7,000 元的加碼補助金，加上台鈴的五倍券放大專案 12,000 元，最高可獲得 3 萬 8 千元的優惠，入手 eReady Fun 最低只要 36,980 元起。