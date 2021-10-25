▲ 助攻買氣！Ford Kuga 旗艦車型將作桃園購物節壓軸大獎

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本次作為活動獎項的四輛 Ford 車款皆配有 Level 2 等級的 Ford Co-Pilot360TM 全方位智駕科技輔助系統，包含：可於 0-200km/h 作動的 ACC Stop & Go 全速域定速巡航調節系統（附低速跟車）、AEB 全速域輔助煞停系統（附 PCA 前向碰撞預警系統）、LCA 車道導正輔助系統、TSR 道路標誌識別輔助系統、BLIS® 視覺盲點偵測系統（附 CTA 倒車來車警示系統）、ESA 閃避轉向輔助系統等功能，旗艦車型更搭載 iACC 智慧型定速巡航調節系統，打造前向、側邊、後向全方位主動安全防護網，輔助駕駛者預警避險可能發生的危險路況，貼心守護駕乘者的每段旅途。





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此番福特六和響應桃園購物節，藉由四項產品，希望能吸引更多民眾共襄盛舉，來桃園消費越多就能獲得更多抽到優質好車的機會，同時也讓更多人認識在桃園深耕近 50 年的福特六和汽車，致力為台灣消費者生產具備絕佳安全及操駕樂趣的台灣精品車款。



