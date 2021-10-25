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如何避免疤痕？如何去疤？醫：照護在初期就很重要！

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如何避免疤痕？如何去疤？醫：照護在初期就很重要！

每日健康-每日都做得到的健康

2021-10-25 14:30:43

日常生活中時常會有跌打損傷，傷口照料上令人擔心的往往也包括形成疤痕。新光醫院皮膚科唐豪悅醫師在影音社群媒體上分享如何照料傷口避免疤痕及細節，也說明若真的形成疤痕可以有哪些改善方式。

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避免留下疤痕、蟹足腫　醫：傷口治療時就是關鍵！

唐豪悅醫師表示，許多人照料傷口時，會著重在傷口癒合後避免疤痕產生，但其實受傷時避免留下傷疤、減少疤痕，照料上傷口形成時是最為重要的。

醫師指出，傷口可分成汙染和未汙染，未汙染的傷口，一般而言使用人工皮即可。污染的傷口如被狗咬傷、騎車滑倒等，都容易有細菌汙染或卡進細小砂石，這類傷口往往需要清創、縫合、使用抗生素治療，且術後不可碰水，也得好好擦藥，等傷口癒合就進入疤痕治療。

疤痕治療該用美容貼片？矽膠貼片？

在疤痕治療上，最常見的問題就是「要貼美容膠帶？還是矽膠貼片？」，對此唐豪悅醫師醫師表示，兩種相似，但主要目的不大一樣。

一般的傷口通常使用美容膠帶即可，其為固定用膠帶，目的在幫助傷口穩定，通常會在拆線後一個月內使用，避免傷口裂開。

而若是傷口在經常會有動作或移動的位置，如臉頰、手腕、膝蓋等，或是有蟹足腫體質者，則會建議使用矽膠貼片，其除了讓傷口穩定外，也有助預防肥厚性的疤痕「蟹足腫」產生。

除此之外，疤痕較小時，若要避免黑色素沉澱形成傷疤，也可以選擇矽膠凝膠，和矽膠貼片的差異在於矽膠凝膠會添加美白的成份在其中。不過若是傷口較大、易蟹足腫者，建議使用矽膠貼片，因為矽膠貼片有物理性的壓迫，對於這類型的傷口還是較為有效。

治療疤痕留意細節，平時也要留意防曬！

挑選適合自己的照護方式後，在使用上需注意的細節也需注意。唐豪悅醫師提醒，使用時應垂直並完整貼密覆蓋於傷口，使傷口穩定。若沒貼的時候則務必做好防曬，以免黑色素沉澱。至於少部分對膠過敏者，則需依醫師評估並給予相對應的協助。

另一方面，「美容膠帶、矽膠貼片需要每天換嗎？」也是個相當常見的問題，唐豪悅醫師表示基本上無需每日更換，為的是避免傷口反覆被拉扯，使得正復原中的傷口再度被撕開，照護上可在美容膠帶或矽膠貼片不粘時更換即可。

如何去疤、蟹足腫？醫：去除方式各不相同！

若疤痕真的形成也不用心急或氣餒，唐豪悅醫師指出可隨不同的疤痕進行對應的治療。例如若變成凸的疤痕，可在評估後使用類固醇進行注射治療。若是紅色的疤痕，則會建議在三至六個月之間進行染料雷射。而黑色素沉澱，則會使用淨膚雷射、皮秒雷射，並使用美白保養品進行治療及改善。凹的疤痕雖然較為棘手些，但還是有辦法改善，在治療上會建議重切重縫，或若是凹痕不明顯，可視情況使用玻尿酸、或聚左旋乳酸等膠原蛋白增生劑等方式治療，刺激膠原蛋白增長，讓皮膚長回來。

也再次提醒，避免傷口形成疤痕，在傷口形成的照料就很重要，若無法自行妥善處理傷口或不確定，應盡早就醫尋求協助，除了避免感染、傷口惡化，在醫師、藥師的專業指導下，也更有助於避免疤痕形成。

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