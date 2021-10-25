如何避免疤痕？如何去疤？醫：照護在初期就很重要！

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唐豪悅醫師表示，許多人照料傷口時，會著重在傷口癒合後避免疤痕產生，但其實受傷時避免留下傷疤、減少疤痕，照料上傷口形成時是最為重要的。
醫師指出，傷口可分成汙染和未汙染，未汙染的傷口，一般而言使用人工皮即可。污染的傷口如被狗咬傷、騎車滑倒等，都容易有細菌汙染或卡進細小砂石，這類傷口往往需要清創、縫合、使用抗生素治療，且術後不可碰水，也得好好擦藥，等傷口癒合就進入疤痕治療。
疤痕治療該用美容貼片？矽膠貼片？
在疤痕治療上，最常見的問題就是「要貼美容膠帶？還是矽膠貼片？」，對此唐豪悅醫師醫師表示，兩種相似，但主要目的不大一樣。
一般的傷口通常使用美容膠帶即可，其為固定用膠帶，目的在幫助傷口穩定，通常會在拆線後一個月內使用，避免傷口裂開。
而若是傷口在經常會有動作或移動的位置，如臉頰、手腕、膝蓋等，或是有蟹足腫體質者，則會建議使用矽膠貼片，其除了讓傷口穩定外，也有助預防肥厚性的疤痕「蟹足腫」產生。
除此之外，疤痕較小時，若要避免黑色素沉澱形成傷疤，也可以選擇矽膠凝膠，和矽膠貼片的差異在於矽膠凝膠會添加美白的成份在其中。不過若是傷口較大、易蟹足腫者，建議使用矽膠貼片，因為矽膠貼片有物理性的壓迫，對於這類型的傷口還是較為有效。
治療疤痕留意細節，平時也要留意防曬！
挑選適合自己的照護方式後，在使用上需注意的細節也需注意。唐豪悅醫師提醒，使用時應垂直並完整貼密覆蓋於傷口，使傷口穩定。若沒貼的時候則務必做好防曬，以免黑色素沉澱。至於少部分對膠過敏者，則需依醫師評估並給予相對應的協助。
另一方面，「美容膠帶、矽膠貼片需要每天換嗎？」也是個相當常見的問題，唐豪悅醫師表示基本上無需每日更換，為的是避免傷口反覆被拉扯，使得正復原中的傷口再度被撕開，照護上可在美容膠帶或矽膠貼片不粘時更換即可。
如何去疤、蟹足腫？醫：去除方式各不相同！
若疤痕真的形成也不用心急或氣餒，唐豪悅醫師指出可隨不同的疤痕進行對應的治療。例如若變成凸的疤痕，可在評估後使用類固醇進行注射治療。若是紅色的疤痕，則會建議在三至六個月之間進行染料雷射。而黑色素沉澱，則會使用淨膚雷射、皮秒雷射，並使用美白保養品進行治療及改善。凹的疤痕雖然較為棘手些，但還是有辦法改善，在治療上會建議重切重縫，或若是凹痕不明顯，可視情況使用玻尿酸、或聚左旋乳酸等膠原蛋白增生劑等方式治療，刺激膠原蛋白增長，讓皮膚長回來。
也再次提醒，避免傷口形成疤痕，在傷口形成的照料就很重要，若無法自行妥善處理傷口或不確定，應盡早就醫尋求協助，除了避免感染、傷口惡化，在醫師、藥師的專業指導下，也更有助於避免疤痕形成。