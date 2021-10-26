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神農青舍 吃當季也吃在地
位於宜蘭市區的「神農青舍」歷史建物，前身為台灣省政府糧食局宿舍，七幢美麗的洋樓經過修復與活化，正式轉型為文化、食農、旅遊的創意聚落，試著打造成美食餐廳、背包旅店、選物好店、假日市集兼具的複合式休閒場域，為宜蘭注入豐富的藝文能量，而旅人，亦能藉由與老屋的對話，感受地方創生的活力。
置身這座微型聚落，最吸引人的還有神農餐酒館，長期旅居澳洲的美女店長李炯瑩，回台找來年輕主廚李昇紘，以宜蘭新鮮海味、櫻桃鴨、小農蔬果，研製一系列精緻的法式午、晚套餐，從蛤蠣絲瓜濃湯、普羅旺斯鴨胸燉菜、煙燻鴨胸佐金棗油醋醬沙拉、炭烤南方澳鯖魚沙拉到嫩煎香料麥片鱸魚排與燉薏米，處處可見中西融合的創意，既能品嚐宜蘭食材，又可享受顛覆味覺的料理，孩子吃得喜歡、健康，假期更加完美。
畫‧框博物館 美照打卡熱點
除了田園風光，形形色色的博物館、寓教於樂的觀光工廠和優質度假飯店，同樣豐富宜蘭的旅遊內涵。五結鄉的「畫‧框博物館」就是小而美的親子遊點，精心設計的畫作場景、趣味和遊戲體驗，成功拉近旅人與藝術的距離。從樂高積木拼貼的達文西名畫〈蒙娜麗莎的微笑〉到宜蘭米繪製的米勒作品〈拾穗〉，從印象派梵谷到秀拉的復刻作品，從3D壁畫到搞怪名畫，不僅能品畫、入畫，也可以玩畫、拍畫，充分啟發孩子的想像力與創造力。
景點資訊
神農青舍
地址：宜蘭縣宜蘭市神農路二段96號
電話：03-935-2770
時間：11:30-14:30、17:00-20:00（週二公休）
消費：午餐套餐270-320元，晚間套餐480-680元，住宿雙人一泊一食3,000元起。
畫‧框博物館
地址：宜蘭縣五結鄉五結路三段81號
電話：03-960-6108
時間：10:30-18:30（週四公休）
消費：180元（含4項DIY，與折抵100元商品消費）
這篇文章 宜蘭景點｜超萌兔兔出沒礁溪溫泉池 遛小孩品嚐在地秋季好料理 最早出現於 行遍天下旅遊網