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蒜頭雞湯怎煮才專業？媽「多1手腳」湯絕了：喝過回不去

▲常見的雞湯除了加入香菇、剝皮辣椒、麻油等等，蒜頭雞湯也是冬天的熱門首選。（圖/廚藝公社）
▲常見的雞湯除了加入香菇、剝皮辣椒、麻油等等，蒜頭雞湯也是冬天的熱門首選。（圖/廚藝公社）

編輯中心/綜合報導

2021-10-26 10:03:43

燉煮雞湯雖然程序繁瑣且費時費力，不過雞湯營養又美味，還是讓許多人不怕辛苦也要燉煮，而常見的雞湯除了加入香菇、剝皮辣椒、麻油等等，蒜頭雞湯也是冬天的熱門首選。近日，就有網友分享蒜頭雞湯獨門作法，貼文引發熱議。

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原PO在臉書社團「廚藝公社」貼文指出「最近天氣冷，就是要來喝這個蒜頭雞湯，我自己把雞肉燙完之後，會先把一半的蒜頭放入油鍋去炸，半炸到金黃後，然後把另一部分剛剝好的蒜頭一起放入鍋中與燙好的雞肉一起煮，加少許料理米酒，大火煮到滾，關小火煮20分鐘，就超好喝啦！」。

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▲網友分享自己煮蒜頭雞湯時，有一半的蒜頭會先油炸過。（圖/廚藝公社）
貼文一出，網友紛紛回應「蒜頭竟然要先炸過....筆記」、「蒜頭要先炸？第一次聽到欸」、「難怪我都少一味，原來蒜頭要先炸啊」、「學起來了！下次來試試看蒜頭先炸再下去燉」。

另外，也有不少試過先炸蒜頭再拿去燉湯「蒜頭炸過真的湯超好喝....」、「蒜頭就是要炸過，入口即化超好喝」、「炸過真的內行，很多人都整鍋放生的，味道差一點」、「喝過炸過蒜頭的雞湯真的回不去」、「這樣雞湯內蒜頭會有兩種層次.....真的超級好喝」、「我媽也是會先炸蒜頭，超好喝」。（編輯：張嘉哲）

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