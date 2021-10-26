▲ 全尺寸七人座 Land Rover Discovery 小改款上市！雙車型售價 329 萬與 357 萬元起

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外型更新 R-Dynamic 外觀套件彰顯運動氛圍





小改款 Discovery 外觀造型部分，車前下護板與後保桿全新設計的倒 U 字型線條，皆首次採用與車身同色塗裝，全新設計頭燈組統一搭載高階 LED 頭燈與動態指示方向燈，輔以更為銳利的 LED 日行燈，後 LED 尾燈組則採平整式設計，後尾門延續經典上下對開式的造型，搭配全新造型 LED 尾燈與後保桿，呈現更為簡潔洗練外型。





全新車型統一搭載 R-Dynamic 外觀套件，包含車前保桿兩側進氣壩紋理線條、全新設計的水箱護罩、前、後車型銘牌、後照鏡塗裝、兩側下側裙，皆同步使用黑色塗裝點綴。





小改款 Discovery 全車系標配 21 吋大型鋁合金輪圈，另提供多款22吋大型鋁合金輪圈可供車主選配升級；車色部分，更推出夏朗德灰、雪山銀、古銅棕三種全新車色。





現代設計與優異材質交織舒適質感





全車座椅標配全新設計的淺牡蠣灰與深色檀木黑雙色粒面皮革造型與對比車縫線，雙前座座椅具備 14 向電動調整與記憶功能，第二排座椅則加厚椅墊以強化支撐性與提高乘坐舒適性，Discovery 經典的劇院級座椅設計不只確保後座腿部空間，更讓後座乘員享有最佳視野。





中央鞍座及操作介面採全新設計，中央螢幕採用最新 11.4 吋曲面液晶顯示螢幕搭載最新 Pivi Pro 資訊娛樂控制系統，整合駕駛座 12.3 吋數位儀表，支援兩組藍牙連線與有線 Apple CarPlay 與 Andriod Auto 智慧型手機連結功能，P300 車型更標配抬頭顯示器與手機無線充電模組。全新設計的家族化方向盤，採用隱藏式按鍵設計，整合多項車輛控制鍵；全新設計的排檔座則採用皮革包覆。





空調部分採四區恆溫空調配置並包含第三排座椅出風口，第二排出風口也由原先B柱位置移置車頂及前座中扶手後方，大幅提升 27% 後座空調風量；P300 汽油車型列為標準配備的英國鑑賞級 MeridianTM 700W 環繞音響系統。





全尺寸空間靈活調整最大化乘載機能





小改款 Discovery 車身尺碼為長 4,956 x 寬 2,220 x 高 1,888mm；軸距 2,923mm，具備正七人座乘空間，包括劇院式設計的後排座椅讓第三排座椅亦能提供身高 190 公分的成人乘坐空間。第二排座椅具備電動前傾控制鍵，一鍵可調整椅背方便後排乘客進出，亦可以前後滑移 160mm，提供乘坐時更為靈活的座椅配置。車頂兩組全景天窗，P300 汽油版車型前天窗則升級標配電動開啟功能。後尾門則搭載電動感應尾門，採特殊的上下對開式尾門設計，下尾門可透過電動起降，放下時最大承重可達 300 公斤。





第二排座椅可 60:40 分離傾倒，第三排座椅亦可 50:50 分離傾倒，透過座椅彈性的配置，行李箱最大可達 2,391L，而後座車門旁與行李廂皆具備第二、三排調整控制快捷鍵。另可選配智慧座椅收折功能，透過前方 Pivi Pro 系統輕點螢幕即可一鍵活化空間機能。此外，小改款 Discovery 全車室小型儲物空間多達 41.8L，例如中控台上方空調控制面板後方 1.4L 的隱藏儲物空間，中央扶手掀起後的隱藏式夾層，另外前後車門把手下方置物空間更可輕鬆放入 2L 水瓶。





因應現代消費者更為多元的生活形式，原廠另推出一系列為家中毛小孩所設計，兼具機能與舒適度的寵物套件可供選擇。





高效動力輸出與全地形穿越反應





小改款 Discovery 導入全新 3.0L Ingenium 直列六缸柴油渦輪增壓引擎與 2.0L Ingenium 直列四缸汽油渦輪增壓引擎，搭配 ZF 8 前速手自排變速系統，最大動力輸出來到 249PS 與 570Nm 與 300PS 與 400Nm。全新 3.0L Ingenium 直列六缸柴油渦輪增壓引擎首次搭載 MHEV 輕油電混合動力科技，利用減速時回收動能，並於起步時輔以引擎加速；2.0L Ingenium 直列四缸汽油渦輪增壓引擎同步透過原廠工程團隊優化處理，提升為更高效的燃油功率。





小改款 Discovery 搭載 AWD 四輪傳動系統，結合 Adaptive Dynamics 主動動態控制系統、電子氣壓式懸吊系統、電子式加力箱與 ClearSight Ground View 底盤透視等尖端底盤科技，同時，在搭載氣壓式懸吊系統的挹注之下，車身可達到進入角 34 度、穿越角 27.5 度、離去角 30 度以及 900mm 最大涉水深度的穿越能力。亦提供 Terrain Response 2 第二代全地形反應系統選配升級，此系統具備自動化模式，能對應不同的天候與地形自動優化車輛設定，而 P300 汽油版車型則可選配升級全新的可調式地形反應系統，能使駕駛人手動調整各項越野功能的細節設定。





全方位行車安全守護





小改款 Discovery ADAS 駕駛輔助科技包含 ACC 主動式定速巡航含車流排隊功能、BSA 盲點輔助系統、LKA 車道維持輔助系統、360 度 3D 環景攝影系統與後方碰撞預警輔助系統等科技，另標配多項主被動安全科技包含雙前座正、側面與車側全尺寸氣囊、駕駛注意力監視系統、乘客下車監視系統與後方車流警示功能、DSC 循跡動態穩定控制系統、AEB 自動煞車輔助系統、HDC 陡坡緩降控制與上坡起步輔助功能、TPMS 胎壓偵測系統，煞車系統部分則包含全地域四迴路 ABS 煞車防鎖死系統與 EBA 緊急煞車強度輔助系統，第二、三排更有全車系最多 4 座 ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置。



