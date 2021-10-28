台灣第一個通宵音樂節誕生　演出陣容曝光

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聽到這回要熬夜通宵表演，陳珊妮維持一臉酷酷的模樣微笑說一點都不困擾，因為「我喜歡在深夜工作！因為不會有鄰居、快遞、管理員煩我！」她更是幽默的建議：「憂鬱、孤獨的朋友可以在夜深人靜來聽我的歌，因為有太多暗黑的選擇，很適合不喜歡交朋友的人！」
而今年剛發行新專輯的新寶島康樂隊，即將在明年成軍30周年之際，首次參與跨夜主題生活節的演出，問到他想在吾夜唱什麼歌給大家聽，他想想後表示想唱《子夜二時，你做什麼》這首歌，因為他想知道那些離開的人正在做些什麼？離開可能因為生活沒有交集，也可能因為疫情、年紀而再也無法見到，這麼感性的他笑說可能是因為今年疫情爆發，讓他特別有所感觸吧。
今年才剛拿下金曲新人獎的 ?te壞特更是顯得興致勃勃，剛好自己有一首歌《睡不著》，能在這樣的活動上唱給大家聽，絕對是值回票價的特別演出啊！老王樂隊笑說自己也有一首《那些失眠的夜與難以忘懷的事》，在「吾夜Soul fun 生活節」來唱，的確是難以忘懷的事！守夜人樂團更是笑說這樣的活動怎麼可以缺了守夜人呢！他們2019年創作的《我睡不著》這首歌更是收集了失眠樂迷的晚安留言而創作的，他們打趣說也許趁這機會可以再寫一首《我睡不著2.0》來紀念一下這史上第一次的跨夜音樂節！那那大師更是大喊半夜2、3點對他來說根本是早睡，唱通宵對他來說是再開心也不過的事了！（編輯：薛羽彤）