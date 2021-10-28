男星苦盡甘來抱得美人歸　 《紅天機》收視新高完美收官

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在經歷過首次封魔儀式的失敗之後，紅天機（金裕貞 飾）、河覽（安孝燮 飾）與亮明大君（孔明 飾）終於明白其中關鍵所在，在紅月之夜再次展開封魔大計，三神奶奶、虎靈、畫叉統統現身力挺，紅天機雖被魔王奪去雙眼，但在父親顯靈相助之下驚險完成御容，最終三神犧牲自己與魔王一同封入畫中，河覽與紅天機終於苦盡甘來破除詛咒，兩人離開都城共結連理展開幸福人生。《紅天機》最後一集的劇情高潮迭起也讓全韓國收視率衝上10.4%，創下自身的最高收視率紀錄完美收官。
女主角金裕貞透過經紀公司表示：「從寒冷的冬天一路拍攝到炎熱的夏天，最後在適合《紅天機》的秋天播畢了，一起度過所有季節的《紅天機》似乎會一直留在記憶中，希望我們的電視劇也能深入大家的心，長久地留在大家心中」，並且向一起參與演出的演員、工作人員們說聲辛苦了，也向支持本劇的觀衆表達了謝意。金裕貞在繼《擁抱太陽的月亮》、《雲畫的月光》之後，再次以《紅天機》證明了「史劇女神」的魅力不減。
而在劇中默默守護女主角的孔明，也透過經紀公司發表了劇終感想，再次提到自己「從小就看張太侑導演的古裝劇，非常榮幸能夠這樣一起合作」，並透露這是自己第一次結束事前拍攝後守著電視機觀看節目播出，以身為觀衆的立場來看越接近尾聲越覺得不捨。雖然《紅天機》全劇已播畢，但孔明近期在綜藝節目《帶輪子的家》第3季中的活躍也獲得了觀眾熱烈迴響，孔明除了感謝觀眾對《紅天機》的支持之外，也請大家要繼續關注自己在綜藝上的表現。