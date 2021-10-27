抽脂能抽出腹肌嗎？ 打「瘦瘦筆」能無痛減肥？ 醫師：壞習慣不改照樣復胖

抽脂能抽出「腹肌」嗎？ 肚子「太油膩」恐效果有限
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飲食控制與規律運動是體重控制的主要關鍵，但現代人工作忙碌、生活緊張，不少人考量到時間成本，會考慮抽脂手術或瘦瘦筆治療。粹究美學診所吳婉華醫師表示，抽脂手術是將皮下組織深處「脂肪層」的脂肪抽出，進而達到體態雕塑、改善身形的效果。若只想透過抽脂讓「腹肌」重見天日，必須把淺層及深層脂肪同時抽掉，因此腹部脂肪太厚的人，抽脂效果相對有限。
吳婉華醫師表示，抽脂手術完成後，皮下組織的脂肪被抽離，皮膚內的「總面積」仍維持不變，因此會有皮膚下垂、鬆弛的可能，表皮也容易凹凸不均，這時可透過穿著塑身衣對皮膚施壓，逐步改善凹凸不均的現象。吳婉華醫師提醒，抽脂效果取決於醫師技術，若手術施作過程中力道把握度不足，有可能出現較嚴重的皮膚塌陷。
打瘦瘦筆躺著就會瘦？ 不運動亂吃東西照樣復胖
除了抽脂或體雕，近期「無痛減重」熱門討論議題，則是針劑治療的「瘦瘦筆」。吳婉華醫師解釋，人體內的遠端腸道會分泌名為「腸泌素」的荷爾蒙，其中GLP-1激素有延緩胃部排空、延長飽足感的效果。瘦瘦筆是模擬GLP-1的治療方式，其成份有97%與腸泌素相似，施打後不易感到飢餓，讓患者更容易控制日常飲食，達到體重控制。
吳婉華醫師表示，瘦瘦筆的功效並不限於瘦身，因此改善高血脂、胃食道逆流的病人也不罕見。不過，瘦瘦筆需定期施打才有持續性效果。患者若沒有在治療期間調整飲食、保持良好作息並養成運動習慣，甚至重蹈抽菸、酗酒等不良嗜好，未來仍然可能面臨復胖以及其他健康問題。因此，治療期間務必配合醫師、營養師，建立正確健康的生活型態。
另外，吳婉華醫師提醒，瘦瘦筆並不適用於所有族群，例如產婦、哺乳者、甲狀腺髓質癌患者、第二型多發性內分泌腫瘤患者，以及對藥物過敏者，上述族群建議先前往合格的醫療院所做諮詢，並與該科醫師充分討論過後，再確認是否可接受治療。
吳婉華醫師強調，抽脂和瘦瘦筆是現階段最常見的醫美治療，兩者並不能等量齊觀。抽脂較接近局部雕塑，而瘦瘦筆是針對食慾控制，幫助病人逐步改善飲食習慣，同時搭配運動健身，讓體態得到全面改善。瘦身後的樣態也較為自然，並能避免因過度減重造成體重反彈等問題。