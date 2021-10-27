偏頭痛有哪些症狀、該怎麼治療？醫師：狂吃止痛藥小心「報復性頭痛」

頭痛不用看醫生？ 當心腦瘤、出血引起次發性頭痛
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鍾宜君醫師表示，當患者因頭痛求診時，會先詢問是否有上述症狀，若無則再考慮是否為原發性頭痛。原發性頭痛未必與結構性病變有關，最常見的是「緊縮型頭痛」，與壓力、肩頸肌肉緊繃有關係。要分辨原發性與次發性頭痛，臨床上會透過問診以及神經學檢查進行初步診斷，視病人狀況再決定是否需要進一步腦部檢查。
偏頭痛有哪些症狀？ 頭痛前半小時有預兆？
第二常見的原發性頭痛則是「偏頭痛」，鍾宜君醫師指出，偏頭痛的特色是大多發生於腦部單側，且頭痛會有脈搏跳動感，疼痛會達到中強度以上，甚至影響到工作和學習。有些人會痛到噁心、嘔吐。偏頭痛也會因為運動、上班、上學等日常活動而惡化。因此，偏頭痛族群大多喜歡休息，有怕光、怕吵等傾向。
鍾宜君醫師表示，有些偏頭痛會有一些特定症狀，比如頭痛前的視覺預兆，在頭痛半小時到一小時間，患者就會出現眼睛反光，或眼睛中央出現黑白色盲點，景物形狀改變等。通常在預兆發生後半小時左右會出現劇烈頭痛。
鍾宜君醫師提醒，無論是否曾有頭痛病史，當頭痛新發生或頭痛型態與以往完全不同，比如以往是偏頭痛卻突然發生爆炸性頭痛，就要注意是否有其他問題。醫師強調，如果頭痛來得非常急促，且吃止痛藥不見緩解，可能為次發性頭痛之症狀。當有說話不清楚、視力模糊、手腳無力、發燒或患有系統性疾病，或者頭痛時間迥異以往、發生前所未有的強烈頭痛，都應盡快就醫檢查。
偏頭痛的發生原因？ 哪些生活作息能改善？
偏頭痛為何會發生？「3C」食物柑橘、巧克力、起司等，會促使偏頭痛發作嗎？鍾宜君醫師表示，偏頭痛的誘發因子眾多，如強光、噪音、壓力、睡眠。食物方面，乳酪、巧克力、紅酒，有研究認為可能與偏頭痛有關。不過，誘發因子可能因人而異，並非特定食物一定會引起偏頭痛。
鍾宜君醫師指出，偏頭痛治療第一種方式為藥物治療，包括急性止痛藥，或針對中度以上頭痛的進階藥物。如果偏頭痛過於頻繁，嚴重影響生活，可考慮介入預防性藥物。生活作息方面，偏頭痛患者應察覺哪些因子會誘發症狀，包括睡眠、情緒、飲食，適當調整，並養成充足睡眠、規律進行有氧運動等習慣，有助於改善頭痛問題。
頭痛不就醫只吃止痛藥 當心藥物過度使用「報復性」頭痛？
坊間止痛藥種類眾多，不少民眾偏頭痛時會逕行購買止痛藥服用。鍾宜君醫師提醒，有些偏頭痛病人不願就醫，卻每天吃止痛藥，有可能反而引起「藥物過度使用頭痛」，導致頭痛症狀惡化，且有許多藥物過敏問題和頭痛藥有關。
鍾宜君醫師強調，如果有長期頭痛且找不到確切原因，應至神經內科就診，及早診斷處置，幫助自己遠離惱人的頭痛問題。