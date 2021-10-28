是健忘還是失智症前兆？醫指「病視感」是重要關鍵！

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王德生醫師表示，失智症是一種腦部組織因疾病等因素，進而出現腦部功能喪失的疾病。健忘可能是其中一種典型症狀，但健忘未必就是失智症的前兆，兩者相似，但未必有所關聯，最大的區別在於「病識感」。以關瓦斯一事來說，健忘的人可能會想起「我剛剛有沒有關瓦斯？」，但失智症會根本沒意識到這件事，且狀況不只是日此單一事件。
失智症常見風險因子，太少動腦、社交也在其中！
王德生醫師指出，失智症種類繁多，初步可分成３大類型，包括退化性、血管性，和因其他疾病或外在因素導致腦部受損的失智症，風險因素不盡相同，但也可能出現混合型的失智症。
退化性失智症如其名，因退化所致，其中阿茲海默症為最大宗，約佔6-7成，醫學上認為是一種神經退化疾病，老化及遺傳是重要的風險因子，其他也包括了加速退化、受損的抽菸、酒精、濫用藥物等。值得注意的是，退化性失智症的風險也包括了腦部缺乏活化，例如鮮少動腦、缺乏社交、獨自生活者，這些都是需要留意的風險。除此之外退化性失智症也包括相關受損的路易士體失智症、額顳葉型失智症，在失智症當中也不算罕見。
血管性失智症，顧名思義主要和血管疾病有關，例如俗稱的小中風，小中風對人體的傷害雖不如中風，未必會有癱瘓等急性症狀，但會形成慢性損傷，一點一滴的損害人體，包括腦部，患者往往發現問題檢查後，才發現自己已多次小中風，而腦部也已受損。
其他疾病或外在因素，例如愛滋病也有可能影響到腦部，而腦部受到衝擊也可能引起，例如拳擊手、美式足球等，這類平常會有重複、頻繁造成腦部衝擊的職業，就不乏失智症這樣的職業傷害。
懷疑自己/家人失智症？醫：留意漸進式症狀。
王德生醫師表示，失智症常見為漸進式的腦部功能喪失，影響的不只是記憶力，也包括了思考、認知、語言、空間、時間、注意力等能力下降、生活功能喪失的問題，也可能出現憂鬱、焦慮、暴躁等情緒波動，因此若有疑慮可以從此觀察。
患者初期會陸續開始出現忘東忘西的情況，例如忘了關門。也包括了「不尋常的遺忘」，如熟悉的地點會迷路、擅長或喜歡的事情忘了怎麼做等，舉例來說，從公司返家的途中，突然感到惶恐，突然想不起來回家的路怎麼走。
進入中期後，患者遺忘的事情會越來越明顯，且越來越不尋常，除了常見反覆的不斷問同一件剛問過或剛做過的事情外，也包括日常基本的行為及認知等，例如忘記如何使用湯匙；才剛吃完午餐，卻想要趕早上八點的車的時空紊亂；認不得以成家的孩子，認為孩子正在就讀幼稚園等。
在晚期時，患者除了遺忘範圍逐漸擴大外，也因為無法自理生活、幾乎只能依賴他人，常出現因此感到自卑、自責、甚至感到憤怒、暴躁的情況，也可能因此害怕被騙、被欺負，進而出現妄想的情況。更晚期，可能連這些憤怒、不安的情緒都忘了該如何表達。
如何預防失智症？如何減緩失智症進程？
王德生醫師表示，若懷疑自己或家人可能有失智症的前兆，可以從前述的風險因子及症狀加以觀察，如有疑慮盡早就醫檢查以利治療。雖失智症以目前的醫療技術並無法痊癒，但可減緩失智的進程。而日常生活除了避免風險因子外，也建議可多培養興趣、積極餐與社交活動、多運動、多參與益智遊戲等動腦的活動，例如麻將、數獨、猜謎等。\
地中海飲食抗氧化，有助防範失智症！
飲食上也建議避免容易引起發炎的酒精、糖、油炸、加工等食物，多以原型食物為主，建議可選擇地中海飲食，其飲食內容主要為全穀類、蔬果、橄欖油、豆類、禽肉及海鮮等白肉類、乳製品、堅果類為主，也包括適度的紅酒，這些都是有助於抗氧化的食物，對於延緩失智症、預防失智症也有很大的幫助。
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