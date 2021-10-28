特企／臺北花博原民產業推廣　宜蘭原鄉與您嬉遊

臺北市政府原住民族事務委員會訂於110年10月30日假花博公園美術園區天橋下廣場舉辦「宜蘭嬉遊季」原民產業推廣活動，回顧9月、10月份已舉辦之兩場原民嬉遊季活動，分別以「花蓮瑞穗鄉」、「南投仁愛鄉」等產地為主題，直送原鄉農特產品並結合原住民手工藝品方式行銷，頗受好評。
為豐富市民朋友們對於原住民族地區之認識，鑒於東部地區近年觀光蓬勃發展，尤其位處大臺北地區一日生活圈之宜蘭縣，更成為民眾選擇郊遊之好去處，為此，本次產業推廣主軸邀集「宜蘭縣大同鄉及南澳鄉」，於活動現場展售來自當地小農所生產的段木香菇、台灣咖啡、宜蘭好米、蜂蜜、馬告等原鄉特產，搭配地區產業文化、休閒觀光及消費季節特色，結合「原民風味館」與「臺北市原住民族優質攤商」共同行銷，打造獨樹一格之原住民產業集散地，同時推廣原鄉在地部落文化、產業、環境生態及人文特色，形成一場充滿原住民特色知性、感性與活力之歡樂饗宴。
此外，本次活動安排了多樣原住民特色舞蹈團體，及富具表演經驗之原住民歌手傳唱歌謠，現場更安排「打卡送好禮」、「消費滿額贈」及「原鄉好物贈」等活動，使民眾朋友們不用冒著塞車風險，在活動現場內就能享受宜蘭縣泰雅族人熱情、純樸的氛圍，並接觸原住民特色農產與文創商品，歡迎大家呼朋引伴，共襄盛舉！
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