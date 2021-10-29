大改款Mitsubishi Outlander PHEV登場，更大電池容量提供更高的行駛里程

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大改款Mitsubishi Outlander PHEV於昨日發表，最期待的莫過於全新的混合動力系統在換上排量更大的2.4升內燃引擎搭配雙電動馬達的輔助下，綜效馬力從過去的203匹提升至221匹，純電行駛部分這次裝上更大容量的20kW電池模組後使其滿電狀態能提供約87公里的續航里程，相較前代車型搭載13.8Kw的電池模組僅能39公里的純電行駛里程對比可說是有著長足進步，另外大改款後油箱的容量也更大，在電量耗盡後也能透過內燃引擎作為發電機替電池模組充電，如此一來總續航里程也能大幅精進，確切數據為多少公里原廠尚未公布，須等日本上市前才會有更進一步的消息透露。
這次原廠還說到兩具馬達的輸出功率提升了40%，同時在雙馬達的配置下透過電控可更精準的控制四輪的扭力分配，因此在操控性與性能表現將更勝以往，而前馬達還具備有增強電壓的功能，在電能回充狀態下能提供更高的電壓給予發電機進而提高充電效率，後馬達則與控制模組結合藉以縮小體積維持後艙空間；駕駛模式部分則有Normal、Tarmac、Gravel、Snow、Mud、Eco、Power七種不同的駕馭選項，另外可藉由單一油門踏板控制電動馬達的加、減速，在非緊急狀態下可透過油門踏板的收放啟動剎車再生功能進而對車輛的速度進行調配。首賣的日本地區將在12月中上市，入門五人座車價為4,621,100日幣(約新台幣114.8萬)，海外市場則需等到明年才有機會。